Bus The Unknown Secretary, Obsidian Sea: Πέμπτη 9 Απριλίου @ An Club

Bus the unknown secretary + Obsidian Sea

with very special guests Night Resident





Live at AN club 'official' Thu 09 April

DOORS 21:00 /DAMAGE 8€

Bus the unknown secretary (Athens, GR)

Obsidian Sea (Sofia, BG)

Night Resident (Athens, GR)





και, μισό χρόνο μετά από την πρώτη τους Ευρωπαϊκή περιοδεία ενώνουν ξανά τις δυνάμεις τους για ένα και μοναδικό show στην Αθήνα τηνστοΤον Οκτώβριο του 19’ οι δύο μπάντες από τα Βαλκάνια πραγματοποίησαν μια CO-Headlining επιδρομή στην Ευρώπη οπου έσπειραν αγνό Heavy Metal σε έντεκα πόλεις της, όπως η Πάρμα, το Σάλτσμπουργκ, η Πράγα, το Βερολίνο, το Βελιγράδι κ.α . Στο πρόγραμμα διστυχώς δεν συμπεριλαμβανόταν η Αθήνα, ήρθε λοιπόν η στιγμή το βαλκανικό crew να καλύψει το κενό και να μας αποζημιώσει ζωντανά! Μήν το χάσετε .Οι Αθηναίοι heavy rockers Bus The Unknown Secretary γνωστοί και ως BUS, ξεκίνησαν να Roll-άρουν το 2011 δημοσιεύοντας για πρώτη φορά υλικό τους τον Μάρτιο του 2014, το “The Impious Tapes” EP και μόλις δύο μήνες αργότερα το “The Cross” EP τα οποία αναγνωρίστηκαν πολύ σύντομα απο το ελληνικό κοινό και όχι μόνο.Το 2016 ακολούθησε το ντεμπούτο τους “The Unknown Secretary” μέσω της Twin Earth Records το οποίο θεωρείται ένα απο τα καλύτερα άλμπουμ του 2016 στην Heavy Rock/ Οccult Rock underground σκηνή παγκοσμίως, ξεχωρίζοντας κομμάτια όπως το “Forever Grey”, Don’t Fear Your Demon” και “Fallen”.Tον Οκτώβριο του 2018 υπέγραψαν με την καλιφορνέζικη RidingEasy Records οπου και κυκλοφόρησαν το πολύ δυνατό “Never Decide” τον Μάρτιο του 2019 . Ενα εκπληκτικό εξώφυλλο με δύο τεράστια κοτόπουλα?! να καταστρέφουν μια πόλη το οποίο δεν περνάει καθόλου απαρατήρητο και με ένα ακόμα πιο εντυπωσιακό μουσικό περιεχόμενο έρχεται να σφραγίσει την ποιότητα της μπάντας βάζοντας τους BUS σε πιο mainstream μονοπάτια. Τραγούδια που ξεχωρίζουν: “You Better Come In You Better Calm Down”, “I Buried Paul” και “Moonchild”.Οι ΒUS έχουν στα πόδια τους αρκετές εμφανίσεις σε Αθήνα, επαρχία, εξωτερικό όπως επίσης και ειδικές συμμετοχές πλάι σε δημοφιλή γκρούπ του εξωτερικού Uncle Acid, Blood Ceremony, Mystery Lights κ.α. Σημαντική η εμφάνιση τους στο “Desert Fest” Athens 2017.Πολύ σύντομα θα δούμε το “Λεωφορείο” να ξανα Roll-άρει στους δρόμους της Ευρώπης και ακόμα παραπέρα.P.S.: Don’t miss the Bus!Η μπάντα απο τη Σόφια είναι στο χώρο απο το 2009 προσφέροντας μέχρι σήμερα τρία full albums . H μουσική τους βαδίζει σε σκοτεινά και ατμοσφαιρικά μονοπάτια αποτυπώνοντας μια ψυχεδελική doom rock αισθητική .To 2012 κυκλοφορούν το ντεμπούτο τους “Between Two Deserts” το οποίο τους εισάγει στο χώρο, τρία χρόνια αργότερα επιστρέφουν με το πιο ιδιαίτερο “Dreams, Illusions, Obsessions” (2015) oπου εδώ βγαίνει περισσότερο και η ταυτότητα της μπάντας, αργό ατμοσφαιρικό επικό doom! Kομμάτια που ξεχωρίζουν “The Trial Of Herostratus”, “Child in the Tower” και “Somnambulism” .Toν Μάρτιο του 2019 κυκλοφορούν το μαγευτικό “Strangers” μέσω της Ripple Music απο το San Francisco . H μπάντα εδω απελευθερώνει όλη της την ουσία προς όλες τις κατευθύνσεις και o στίχος έρχεται να το κλειδώσει και να γίνει ένα απο τα δυνατότερα όπλα τους . Must στην underground doom και heavy rock σκηνή ! Τραγούδια ύμνοι : “The Birth Of Fear”, “Every Heart Hides A Killer” και “Strangers”.Οι Obsidian Sea είναι full ενεργή μπάντα με πολυάριθμες εμφανίσεις στη Βουλγαρία, και σε χώρες της Ευρώπης, “Doom Over Vienna” 2017, “Doom Over Sofia” 2017 , “Seeds of Doom” Salzburg 2019, “Ripple Fest” Cologne 2019 , “Mount of Artan Fest” Serbia 2015/ 16/ 17 .Special Guests:Δημιουργημένοι τον Σεπτέμβριο του 2018 από τρείς μουσικούς με αρκετή προϋπηρεσία και εμπειρία στο χώρο του ελληνικού underground rock / metal χώρου, σε σχήματα όπως οι Speedblow, Black Soul Horde, Engine-V, κ.α., οι Night Resident είχαν από την αρχή έναν και μόνο στόχο: Να παίξουν rock μουσική που πηγάζει αυθόρμητα από την καρδιά τους και από τον μουσικό διάλογο που δημιουργούν μεταξύ τους στο studio, με βασικές τους επιρροές τα ακούσματα τους από rock, heavy rock, doom και heavy metal ηχοχρώματα όλων των δεκαετιών, περασμένα από ένα δικό τους πρίσμα και χωρίς φόβο για τον πειραματισμό και το νέο.Το promo video “Moon Rapture” αποτέλεσε τη γνωριμία τους με το κοινό, λίγο πριν την ολοκλήρωση της σύνθεσης και των ηχογραφήσεων του ομότιτλου ντεμπούτο τους, που κυκλοφόρησε στις 3 Σεπτεμβρίου 2019. Αν ψάχνετε για κάτι σκοτεινό, ομιχλώδες, ατμοσφαιρικό, heavy, στακάτο, πολυμορφικό και εντέχνως αιρετικό, είναι πολύ πιθανό οι Night Resident να αποτελέσουν το επόμενο μουσικό σας ναρκωτικό!Tο μέλλον διαγράφεται λαμπρό και για τις τρείς μπάντες οι οποίες στις 9 του Απρίλη θα μας “ματώσουν” τα αυτιά στην σκηνή του AΝ Club . Όποιος θέλει να απολάυσει μια γνήσια Heavy Metal βραδιά γεμάτη απο πορωτικά και σκοτεινά riffs δεν πρέπει να απουσιάζει απο αυτή τη γιορτή .