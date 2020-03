CULT OF THE AMPS vol. IV: Παρασκευή 10 Απριλίου @ Gagarin 205

CULT OF THE AMPS vol. IV

featuring:

GODSLEEP

THEIR METHLAB

BOMBING THE AVENUE

MASS CULTURE





Παρασκευή 10 Απριλίου, Gagarin 205 (Λιοσίων 205, Αθήνα)





Τιμή εισιτηρίου:

8€ προπώληση / 10€ ταμείο





Προπώληση:

Viva.gr, 11876, Reload Stores, Καταστήματα Wind, Βιβλιοπωλεία Ευριπίδης, Yoleni’s, Viva Spot Τεχνόπολης, Syd Records









Οι Godsleep σχηματίστηκαν το 2010 και έκτοτε έχουν χαράξει τον δικό τους δρόμο προς το heavy rock πάνθεον. Χαρακτηρίστηκαν από την πρώτη στιγμή ως ένα από τα πιο ελπιδοφόρα γκρουπ της heavy/psychedelic rock σκηνής, με σήμα κατατεθέν τις εκρηκτικές live εμφανίσεις τους.Για την προώθηση του ντεμπούτου τους “Thousand Sons of Sleep” (2015/Rock Freaks Records), το οποίο έλαβε εξαιρετικές κριτικές, πραγματοποίησαν την πρώτη τους headline ευρωπαϊκή περιοδεία, ενώ παράλληλα συμμετείχαν σε δημοφιλή φεστιβάλ του εξωτερικού.Το 2018 βρήκε τους Godsleep ακόμα ωριμότερους, να κυκλοφορούν το δεύτερό τους άλμπουμ με τίτλο “Coming of Age”, όπου αφενός κράτησαν τον πυρήνα του ήχου τους, με heavy/fuzzy κιθάρες, πυκνές μπασογραμμές και δυνατά groovy τύμπανα, αφετέρου τον εμπλούτισαν με κολλητικά γυναικεία φωνητικά, στα οποία συναντούμε τόσο στοιχειωτικές μελωδίες, όσο και τρομακτικές/ψυχεδελικές κραυγές.Το “Coming of Age”, που κυκλοφόρησε μέσω της, θρυλικής για την ελληνική underground rock σκηνή, Lab Records σε συνεργασία με τη Threechords Records, αντιμετωπίστηκε με διθυραμβικά σχόλια από το κοινό και τον Τύπο, ενώ οδήγησε τους Godsleep σε μια ακόμη headline ευρωπαϊκή περιοδεία.Γράφτηκε για τους Godsleep:“A killer Stoner Rock album with so much fuzz and heavy riffs!” (Morefuzz.net)“Amie Makris, with her strong, smoky voice she manages to tear the listener.” (Metal.de)“The dynamics on ‘Thousand Sons of Sleep’ keep the listener engaged with enough variation to make things really tasty.” (Heavyplanet.net)“The reason why the record works so well is the musical chemistry which is fantastic. ‘Thousand Sons of Sleep’ is a deep and complex record with a lot to offer.” (The Sludgelord)Ανάμεσα στα φεστιβάλ στα οποία έχουν συμμετάσχει οι Godsleep, συγκαταλέγονται τα Freak Valley (GER), Aquamaria (DE), Yellowstock (BEL), Red Smoke (PL), Electric Valley (IT), Exit (RS), Revolution (RO), Rockwave (GR), Los Almiros (GR), Release Athens (GR), Under the Sun (GR), Headz Up (DE) και Dome of Rock (AT).Οι Their Methlab δημιουργήθηκαν το 2011 στα Γιάννενα. Ο ήχος τους εμπίπτει στο ευρύ φάσμα αυτού που ονομάζουμε Instrumental Rock, παίρνοντας έμπνευση από τη μελωδική απλότητα των Mogwai έως το επιθετικό σκότος των Russian Circles.Το 2013 κυκλοφόρησαν την πρώτη τους δουλειά (“Their Methlab” - EP) με τη βοήθεια της Spinalonga Records, όπου και ακολούθησαν live σε διάφορες πόλεις και φεστιβάλ της Ελλάδας.Μέσα στα χρόνια έχουν μοιραστεί τη σκηνή με ονόματα όπως οι Jakob (ΝΖ), Toundra (ES), Samsara Blues Experiment (DE), Elder (USA).Από το 2017 εδρεύουν στην Αθήνα όπου και ηχογράφησαν το πρώτο τους δίσκο με τίτλο “The Last Second”, ο οποίος κυκλοφόρησε τον Φεβρουάριο του 2019.Την κυκλοφορία του “The Last Second” σε βινύλιο στήριξαν διάφορες ανεξάρτητες δισκογραφικές: SweetOhm Recordings, The Lab Records, Body Blows Records, Fuzz Ink Records, B-otherSide Records και Underground Union Records.Μέχρι στιγμής ο δίσκος έχει αποσπάσει πολύ καλές κριτικές εντός και εκτός συνόρων, με το Methlab να κοιτά ήδη την επόμενη κυκλοφορία και το επόμενο tour.Μετά από σχεδόν δύο χρόνια ηχογραφήσεων και παραγωγής, οι Bombing the Avenue επέστρεψαν και κυκλοφόρησαν το δεύτερο άλμπουμ τους με παραγωγό τον Άλεξ Μπόλπαση (Whereswilder, Cyanna Mercury) με τίτλο “Dysfunctional”, μέσω της Just Gazing Records του Δημήτρη Λιλή, το οποίο δέχτηκε άκρως ενθαρρυντικά σχόλια στις πρώτες κιόλας ακροάσεις, συνοδευόμενο από ένα single με το “Hangover City”, καθώς και με ένα self-produced music video για το “Pissings”, το οποίο επιμελήθηκε ο drummer της μπάντας Jay Chris.Οι Bombing The Avenue, τα τρία αδέλφια από τη Βάρη, δεν χάνουν ποτέ την ευκαιρία να εξελιχθούν. Το 2020 θα είναι το επόμενο μεγάλο κεφάλαιό τους.Μετά την πρώτη τους συναυλία στο Κύτταρο τον Σεπτέμβριο του 2010, τα τρία αδέλφια έπαιξαν πολυάριθμες συναυλίες σε πολλά rock μαγαζιά της Αθήνας, όπως τα Six D.O.G.S, An Club, Texas Necropolis, Rodeo, Romantso και άλλα. Επίσης, εμφανίστηκαν δύο φορές (τη μία ως καλεσμένοι) στο Schoolwave Festival, καθώς και στο Technopolis Music Festival.Η πρώτη κυκλοφορία τους ήταν το “Avido”, τον Μάιο του 2012, ένα EP που εμπεριείχε 6 κομμάτια και τους οδήγησε στην καθιέρωση στην ελληνική rock σκηνή. Η αναγνώριση του "Avido" ήταν το εισιτήριό τους για το Plisskën Festival 2014, παίζοντας πλάι σε ονόματα όπως οι 65daysofstatic, Suuns, Fink, Black Lips και πολλά άλλα ακόμη.Τρεις μήνες αργότερα, κέρδισαν το Greek Battle of The Bands, που τους έδωσε την ευκαιρία να παίξουν στο τελικό του World Battle of the Bands 2014 στο Chiang Mai της Ταϊλάνδης.Το 2014 και το 2015 οι Bombing the Avenue περιόδευσαν σε πολλές πόλεις της Ελλάδας και της Κύπρου και μοιράστηκαν τη σκηνή με συγκροτήματα όπως οι Truckfighters, Dub Trio, Planet of Zeus και Nightstalker.Το ντεμπούτο τους "Civil Servant" κυκλοφόρησε τον Μάιο του 2015 και γιορτάστηκε με ένα sold out show στο Six D.O.G.S στην Αθήνα.Ακούστε τον δίσκο εδώ: https://orcd.co/dysfun Δείτε το music video για το "Pissings" απο το "Dysfunctional" - https://bit.ly/3aFsIQkFB Page: https://www.facebook.com/BombingTheAvenue Οι Mass Culture δημιουργήθηκαν το 2011 και μετά από κάποιες αλλαγές στη σύνθεση, είναι πλέον μια πενταμελής μπάντα.Κάθε μέλος φέρει τη δική του μουσική ταυτότητα, αλλά έχοντας ως κοινά σημεία αναφοράς και μεγάλη εκτίμηση για τη μουσική συγκροτημάτων όπως οι Isis, οι Neurosis, οι Cult of Luna, αποφάσισαν να ξεκινήσουν μια μπάντα που θα κινείται σε αυτούς τους ήχους.Ξεκίνησαν, ωστόσο, να πειραματίζονται και να ενσωματώνουν άλλα στοιχεία στη μουσική τους, που ποικίλλουν από τα post-hardcore περάσματα των Time to Burn και Buried Inside έως τον ήχο των Yob, των Fall of Efrafa / Downfall of Gaia, τον ατμοσφαιρικό / post-metal ήχο των Omega Massif και, φυσικά, πολλά άλλα.Μπορείτε να κατεβάσετε το EP "Amoralism" δωρεάν εδώ: https://massculture.bandcamp.com/album/amoralism-epκαι τo split album με Fields of Locust εδώ: https://massculture.bandcamp.com/album/12-split-w-fields-of-locust Τον Αύγουστο του 2018, κυκλοφόρησαν το πρώτο τους full length album "Primal | Ephemeral", με τη βοήθεια των Nothing to Harvest Records και SweetOhm Recordings.Μπορείτε να το ακούσετε και να το κατεβάσετε δωρεάν εδώ: https://massculture.bandcamp.com/album/primal-ephemeral FB Page: https://www.facebook.com/massculturegr