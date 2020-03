DON CANYON: "Don't Lie" ft. Joakem, νέο single και video

Σας παρουσιάζουμε τουςκαι το single. H τελευταία τους κυκλοφορία μεταδίδει ένα Rock Star ύφος και αισθητική συνοδευόμενο με το βίντεο κλιπ που γυρίστηκε στη Κύπρο, το οποίο προσέγγισε και εισέπραξε πολλά θετικά σχόλια από YouTube fans παγκοσμίως.Oιαποτελούνται από δύο αδέλφια από την Κύπρο και αυτό που τους ξεχωρίζει πέρα τις μοναδικές τους διασκευές και από τη μουσική τους, είναι ότι τολμούν να μιλήσουν για τα σοβαρά θέματα του σήμερα όπως το bullying που αναφέρεται και το πρώτο τους τραγούδικαθώς και τομια διασκευή που αναφέρεται σε θέματα όπως η κατάθλιψη και η αποτροπή αυτοκτονικών διαθέσεων.Μπορείτε να κατεβάσετε το πλήρες βιογραφικό και όλες τις πληροφορίες του τραγουδιούαπό εδώΔείτε το official music video του τραγουδιού εδώLyrics by Don Canyon & JoakemMusic by Don Canyon & Chris CaraProduced by Chris Cara & Don CanyonRecorded and mixed by Chris Cara at Soundscape Studios, CYMastered by Alex Psaroudakis at NYC Mastering, USAMusic Video director and editor: Elinett GudmanDrone Operator: Cyprus Petrakkidis ( Petadrones)Official Links: