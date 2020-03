FIREWIND: Video για το νέο single "Rising Fire"

"Firewind" tracklist:

"Welcome To The Empire"

"Devour"

"Rising Fire"

"Break Away"

"Orbitual Sunrise"

"Longing To Know You"

"Perfect Stranger"

"Overdrive"

"All My Life"

"Space Cowboy"

"Kill The Pain"









Οιπαρουσίασαν το video του single. Πρόκειται για το πρώτο single της ελληνικής μπάντας μέσα απο το επερχόμενο ομώνυμο άλμπουμ τους που αναμένεται να κυκλοφορήσει μέσω τηςστιςΘυμίζουμε οτι ο νέος τραγουδιστής τωνείναι ο Γερμανός, (, x-), μετά την πρόσφατη αλλαγή στη σύνθεση του συγκροτήματος και την αποχώρηση τωνκαι