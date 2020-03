Hoi-Poi: Κυκλοφορούν νέο single και ανακοινώνουν το καινούργιο τους άλμπουμ

Οι, emotive punk/post-hardcore σχήμα από την Θεσσαλονίκη (FFO: Title Fight, Hot Water Music, Sunny Day Real Estate), μόλις έβγαλαν το καινούργιο τους singleτο οποίο συμπεριλαμβάνεται στον καινούργιο τους δίσκοο οποίος θα κυκλοφορήσει στιςμέσω τηςΤο κομμάτι αφορά την αυτό-αμφιβολία και αντανακλά πλήρως τον ήχο του άλμπουμ όπου ωμά και γεμάτα ενέργεια riffs συνδυάζονται με μελωδικά περάσματα στα φωνητικά ή τα πλήκτρα. Τοείναι διαθέσιμο σε όλες τις πλατφόρμες, ενώ το άλμπουμ θα είναι διαθέσιμο ψηφιακά αλλά και ως βινύλιο, CD και κασέτα.Links: Spotify Social Media: Facebook “Hoi-Poi are experts at their craft and are seemingly masters or at the very least damn near incredibly proficient at both the obvious and subtle complexities of Post-Hardcore and it’s faster and more traditional path into Punk-Rock” – Ear Nutrition“Hoi-Poi have a fuzzy, nostalgic and geeky take on modern punk that’s instantly appealing” – Shout LouderΟιείναι ένα τετραμελές post-hardcore/emotive punk σχήμα από την Θεσσαλονίκη. Ξεκίνησαν το 2011 ως τριμελές cover band και τον Αύγουστο του 2013 έβγαλα τον πρώτο τους EP με τίτλο. Μετά από μια σειρά από συναυλίες τον χειμώνα του 2015 βγάλανε την επόμενη κυκλοφορία τους, αυτή την φορά με την μορφή demo, με τίτλο ‘’Happen”. Μετά από 9 μήνες ηχογραφήσεων, μίξης και mastering το πρώτο τους άλμπουμ με τίτλοβγήκε τον Δεκέμβριο του 2016 ενώ δύο χρόνια αργότερα, τον Μάρτιο του 2018, το συγκρότημα έβγαλε το. Τo καλοκαίρι του 2019 το σχήμα ηχογράφησε στατης Αθήνας τον καινούργιο του δίσκο. Την ηχογράφηση και μίξη του δίσκου έκανε ο) ενώ το mastering έγινε στοτης Αμερικής από τον. Ο δίσκος θα κυκλοφορήσει τον Απρίλιο του 2020 και θα ακολουθήσει μια ελληνική περιοδεία μαζί με τους(DK) και η πρώτη ευρωπαϊκή περιοδεία του συγκροτήματος τον Μάιο.Κατά την διάρκεια αυτών των χρόνων, το συγκρότημα έχει καταφέρει να παίξει έναν μεγάλο αριθμό συναυλιών εντός και εκτός Θεσσαλονίκης καθώς και να συμμετάσχει σε διάφορα φεστιβάλ, μεταξύ άλλων και στακαι. Επιπλέον, το σχήμα έχει εμφανιστεί στην τηλεόραση στα πλαίσια της εκπομπήςτης ΕΡΤ3, και η δουλειά του έχει παρουσιαστεί και στο ραδιόφωνο.