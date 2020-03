Ο Joe Satriani έδωσε στη δημοσιότητα το single "Big Distortion" απο το επερχόμενο νέο άλμπουμ με τίτλο "Shapeshifting" που αναμένεται να κυκλοφορήσει στις 10 Απριλίου.





"Shapeshifting" tracklist:

"Shapeshifting"

"Big Distortion"

"All For Love"

"Ali Farka, Dick Dale, An Alien And Me"

"Teardrops"

"Perfect Dust"

"Nineteen Eighty"

"All My Friends Are Here"

"Spirits, Ghosts And Outlaws"

"Falling Stars"

"Waiting"

"Here The Blue River"

"Yesterday’s Yesterday"