Και οι Anathema στο Release Athens

Τιμές εισιτηρίων:

Διάθεση εισιτηρίων:

Τουποδέχεται τους επιβλητικούς, μια από τις πιο συνεπείς και ασυμβίβαστες rock μπάντες των τελευταίων δεκαετιών, στο πλευρό των μεγάλων, την, στηνΤο ιδιαίτερα αγαπητό από το ελληνικό κοινό βρετανικό σχήμα, δεν γνωρίζει κανένα μουσικό όριο. Τα αδέλφια Daniel και Vincent Cavanagh, μαζί με την εκλεκτή παρέα τους, πορεύονται κόντρα σε κάθε προσδοκία και εκεί κρύβεται η αξία τους. Από το 1990, όταν πρωτοξεκινούσαν την καριέρα τους στο Liverpool, μέχρι σήμερα εξελίσσουν συνεχώς τον ήχο τους, εξερευνώντας διάφορα μουσικά είδη – από το doom metal των πρώτων ημερών και τις gothic rock αναφορές, μέχρι το post / progressive / alternative rock, με πρόσφατη την προσθήκη ηλεκτρονικών και ambient στοιχείων – σε μία μόνιμη αναζήτηση νέων μουσικών δρόμων.Δίσκοι όπως τα «Silent Enigma» (1995), «Alternative 4» (1998), «Judgement» (1999), «A Fine Day To Exit» (2001), «A Natural Disaster» (2003) άγγιξαν εκατομμύρια καρδιές, ενώ ταυπέροχα «We’re Here Because We’re Here» (2010), «Weather Systems» (2012), «Distant Satellites» (2014) επιβεβαίωσαν τη φήμη τους. Κάθε δουλειά τους, μέχρι το πιο πρόσφατο «The Optimist» (2017), μας επανασυστήνει μία μπάντα που, αν μη τι άλλο, ποτέ δεν φοβήθηκε τις τολμηρές επιλογές.Οι ίδιοι δηλώνουν πως παραμένουν πιστοί στους εαυτούς τους, όταν είχαν πει εξαρχής πως θα συνθέτουν βαθιά προσωπική μουσική: «Όταν ξεκινούσαμε, ο ήχος ήταν ορμητικός και βαρύς. Ήμασταν νέοι και τα θέλαμε όλα ή τίποτα. Με τα χρόνια, μάθαμε πως ο ιδανικός τρόπος να φτάσεις στον πυρήνα και την καρδιά του συναισθήματος είναι να ξεγυμνωθείς ηχητικά από καθετί περιττό» δηλώνει ο Vincent Cavanagh. Και τραγούδια όπως το «Lost Control», το «Regret», το «Fragile Dreams» και το «One Last Goodbye» το αποδεικνύουν περίτρανα.Η προπώληση συνεχίζεται προςκαι για συγκεκριμένο αριθμό εισιτηρίων. Οι επόμενες φάσεις θα ανακοινωθούν στην πορεία.Επίσης, διατίθενται περιορισμένα VIP εισιτήρια, με πρώτη τιμή τα 1Τηλεφωνικά στο 11876Online στα www.releaseathens.gr Φυσικά σημεία: Kαταστήματα Reload, Καταστήματα Wind, Ευριπίδης, πολυχώρος Yoleni‘s (Σόλωνος 9, καθημερινά 8:00-00:00, Σάββατο 9:00-00:00, Κυριακή 10:00-20:00) και Viva Spot Τεχνόπολης (μέσα στον χώρο της Τεχνόπολης, είσοδος από οδό Περσεφόνης, Δευτ-Σαβ 11:00-19:00)Όλες οι πληροφορίες (τιμές, πρόγραμμα, πρόσβαση) στα Release Athens official links:Το 2020, το Release Athens στέλνει σε όλους τους φίλους της μουσικής το μήνυμα “Release The Earth From Plastic”. Σε όλες τις ημέρες του φεστιβάλ – και όπου αυτό είναι δυνατό – θα χρησιμοποιηθούν βιοδιασπώμενα / ανακυκλούμενα υλικά και εναλλακτικές πηγές ενέργειας. Ας ξεκινήσουμε όλοι να κάνουμε έστω τα πρώτα βασικά βήματα ώστε να προστατεύσουμε το περιβάλλον και να βελτιώσουμε τη ζωή μας. Περισσότερες πληροφορίες, σύντομα.