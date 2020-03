LOUD SILENCE: Παρασκευή 10 Απριλίου "Elements" album release show @ Six Dogs

Παρασκευή 10 Απριλίου





Οι Loud Silence είναι μια Heavy Rock μπάντα από την Αθήνα. Η μπάντα δημιουργήθηκε το 2017, ενώ κατέληξε στην τελική της σύνθεση την άνοιξη του 2018. Οι Loud Silence αποτελούνται από τους Ανδρέα Γιαννακόπουλο (Guitar/Vox), Νίκο Γιαννακόπουλο (Drums) και Ιάσονα Θεριό (Bass).Μετά από 2 χρόνια συνεχόμενων εμφανίσεων στο πλευρό αξιοσημείωτων μπαντών των ήχου από την Ελλάδα και το εξωτερικό , αλλά και σε σημαντικά ελληνικά φεστιβάλ , είναι έτοιμοι να κυκλοφορήσουν το πρώτο τους δισκογραφικό δημιούργημα, ELEMENTS, μέσω της Ikaros Records στις 19 Φεβρουαρίου του 2020.Μέσα από αυτό θέλουν να αποτυπώσουν όλη την περίοδο της εφηβείας και ενηλικίωσης τους και να βάλουν και αυτοί το στίγμα τους στην συνεχώς αναπτυσσόμενη ελληνική underground σκηνή και όχι μόνο.Life won't wait, for you to healFlow with it!LOUD SILENCE – ELEMENTSFacebook page: www.facebook.com/loudsilenceband/ Instagram page: www.instagram.com/loudsilence.band/ Loud Silence - Elements (Full Album 2020) : https://www.youtube.com/watch?v=MaI3iYMcq5U***Οι Between Sky and Sea είνα ένα τριμελές μουσίκο σχήμα από την Αθήνα. Τον τελευταίο καιρό κάνουν τα πρώτα τους βήματα στην σκήνη και έχουν ήδη στο βιογραφικό τους ένα single ονόματι Distant Light, καθώς και το πρώτο τους Ep το οποίο δρομολογείται να κυκλοφορήσει μέσα στη χρονιά. Αξιοσημειώτη η παρουσία τους στο τελευταίο Templefest μάζι με μπάντες όπως Poem , Hypnotic Nausea και Church of the Sea. Έχοντας επιρροές απο μπάντες όπως Thrice , Architects, We lost the Sea δείχνουν πλέον ετοιμοι με τους post ambient ήχους τους να αφήσουν το στίγμα τους.Lineup:Drums Παναγιώτης ΒραχιολίδηςBass Γιώργος ΓαλούσηςGuitar Μάριος Χριστόπουλος***Οι Nala's naughty dream είναι ένα τετραμελές alternative, psychedelic rock συγκρότημα απο την Αθήνα. Ο ήχος τους είναι έντονα επηρεασμένος απο μπάντες όπως οι Red hot chili peppers, Oasis, Arctic monkeys, Kasabian, Tame impala και πολλές άλλες του βρετανικού rock ,indie και psych-rock ήχου.Lineup:Thanasis Panagopoulos: lead vocals, rythm guitarDimitris Danopoulos: lead guitar, backin vocalsChristos Karatzalis: bass guitarNikolas Armaos: drums***Fb event : https://www.facebook.com/events/629657674492155/