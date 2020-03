METAL CHURCH: Ακούστε το νέο κομμάτι "For No Reason"

"From The Vault" (Deluxe US Version) tracklist:

New Studio Tracks:

"Dead On The Vine"

"For No Reason"

"Conductor" [redux]

"Above The Madness"





B-Side Tracks From The Damned If You Do Sessions:

"Mind Thief"

"Tell Lie Vision"

"False Flag"

"Insta Mental"

"432hz"





Cover Songs From The Vault:

"Please Don’t Judas Me" (Nazareth cover)

"Green Eyed Lady" (Sugarloaf cover)

"Black Betty" (Ram Jam cover)





Live Tracks From The Vault:

"Agent Green" (Live In Japan)

"Anthem To The Estranged" (Live In Japan)





Bonus Tracks:

"Killing Your Time” (Wizard mix) [digital and comic CD version only]

"Needle & Suture” (Metal mix) [digital and comic CD version only]

“The Enemy Mind” (XI bonus track) [digital download version only]

“The Coward” (XI bonus track) [digital download version only]









Οιθα κυκλοφορήσουν στιςτο άλμπουμμε ακυκλοφόρητα κομμάτια απο ολόκληρη την καριέρα της μπάντας, αλλά και 4 νέες ηχογραφήσειςΜέσα απο τομπορείτε παρακάτω να ακούσετε τομέσω του επίσημου lyric video που το συνοδεύει.