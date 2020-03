Οι Sepultura σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη

Τo Release Athens 2020 υποδέχεται τους σπουδαίουςτην, στο πλευρό τωνOι Βραζιλιάνοι θρύλοι του metal θα εξαπολύσουν τον πανίσχυρο και τόσο αναγνωρίσιμο ήχο τους, προς κάθε κατεύθυνση και χωρίς σταματημό!Περισσότερα ονόματα για την συγκεκριμένη ημέρα, αλλά και για ολόκληρο το φεστιβάλ, θα ανακοινωθούν σύντομα!θα εμφανιστούν και στητηνστοTίποτε δεν θα ήταν ίδιο στην παγκόσμια σκηνή του σκληρού ήχου αν δεν είχαν υπάρξει οι Sepultura! Για περισσότερα από 30 χρόνια βρίσκονται στην πρώτη γραμμή, παραμένοντας πρωτοπόροι και επιδραστικοί. Ξεκινώντας από το thrash και το death metal, και στη συνέχεια πειραματιζόμενοι και με το groove και alternative metal, χάραξαν τη δική τους πορεία ως μια μπάντα που απλά δεν έχει όμοιά της.Με περισσότερα από 20 εκατομμύρια πωλήσεις παγκοσμίως είναι, με διαφορά, η πιο επιτυχημένη metal μπάντα στην πατρίδα τους. Μνημειώδη albums όπως τα «Beneath the Remains» (1989), «Arise» (1991), «Chaos A.D.» (1993), «Roots» (1996), δεν έχουν χάσει ίχνος από την μεγαλοπρεπή σφροδότητά τους μέχρι σήμερα και αποτελούν σημεία αναφοράς και βασική επιρροή για αμέτρητες νέες μπάντες!Η νέα δουλειά τους, “Quadra” (2020), αποδεικνύει ξανά τη δυναμική και την ποιότητά τους, συνεχίζοντας από εκεί που σταμάτησαν με το φοβερό «Machine Messiah» (2017). Με τους «παλιούς» Andreas Kisser (κιθάρα, φωνητικά) και Paulo Xisto Pinto Jr. (μπάσο) ως κινητήρια δύναμη, παρέα με τη… δύναμη της φύσης που ονομάζεται Derrick Leon Green (φωνή) και τον «τσιμεντένιο» Eloy Casagrande (drums), οι Sepultura βρίσκονται σε τρομερή φόρμα, σαρώνοντας με τις ζωντανές εμφανίσεις τους τα μεγαλύτερα φεστιβάλ στον κόσμο.Την Παρασκευή 24/7, το ολοήμερο headbanging θα ξεκινήσει με μια γνώριμη κραυγή: “Roots, Bloody Roots!”Official WebsiteΤιμές εισιτηρίων:Η προπώληση συνεχίζεται προς 60 ευρώ. Οι επόμενες φάσεις της θα ανακοινωθούν στην πορεία.Επίσης, διατίθενται περιορισμένα VIP εισιτήρια, με πρώτη τιμή τα 125 ευρώ.Πακέτα εισιτηρίων:2-DAY METAL TICKET (24/7 Slipknot – Sepultura & more tba + 22/7 Sabaton – Amon Amarth – Testament) / προς 90 ευρώ.3-DAY METAL TICKET A (24/7 Slipknot – Sepultura & more tba + 22/7 Sabaton – Amon Amarth – Testament + 17/7 Judas Priest – Cradle Of Filth – The Dead Diasies) / προς 120 ευρώ.3-DAY METAL TICKET Β (24/7 Slipknot – Sepultura & more tba + 22/7 Sabaton – Amon Amarth – Testament + 13/6 Mercyful Fate & more tba) / προς 120 ευρώFULL METAL TICKET (24/7 Slipknot – Sepultura & more tba + 22/7 Sabaton – Amon Amarth – Testament + 17/7 Judas Priest – Cradle Of Filth – The Dead Daisies + 13/6 Mercyful Fate & more tba) / προς 150 ευρώ.Διάθεση εισιτηρίων:Τηλεφωνικά στο 11876Online στα www.releaseathens.gr Φυσικά σημεία: Kαταστήματα Reload, Καταστήματα Wind, Ευριπίδης, πολυχώρος Yoleni‘s (Σόλωνος 9, καθημερινά 8:00-00:00, Σάββατο 9:00-00:00, Κυριακή 10:00-20:00) και Viva Spot Τεχνόπολης (μέσα στον χώρο της Τεχνόπολης, είσοδος από οδό Περσεφόνης, Δευτ-Σαβ 11:00-19:00)Όλες οι πληροφορίες (τιμές, πρόγραμμα, πρόσβαση) στα Release Athens official links:Official websiteΤο 2020, το Release Athens στέλνει σε όλους τους φίλους της μουσικής το μήνυμα “Release The Earth From Plastic”. Σε όλες τις ημέρες του φεστιβάλ – και όπου αυτό είναι δυνατό – θα χρησιμοποιηθούν βιοδιασπώμενα / ανακυκλούμενα υλικά και εναλλακτικές πηγές ενέργειας. Ας ξεκινήσουμε όλοι να κάνουμε έστω τα πρώτα βασικά βήματα ώστε να προστατεύσουμε το περιβάλλον και να βελτιώσουμε τη ζωή μας. Περισσότερες πληροφορίες, σύντομα.Όπως προαναφέραμε, οΗ προπώληση ξεκινάει άμεσα προςκαι για περιορισμένο αριθμό εισιτηρίων. Οι επόμενες φάσεις της προπώλησης θα ανακοινωθούν στην πορεία.Διάθεση:Τηλεφωνικά / στο 11876Online / www.viva.gr Φυσικά σημεία / στα καταστήματα Wind