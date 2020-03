POEM: Παρασκευή 24 Απριλίου @ Κύτταρο

POEM Live at ΚΥΤΤΑΡΟ w/ Mask Of Prospero & Devil Made Me Do It





Παρασκευή 24 Απριλίου

Οι πόρτες ανοίγουν στις 20:30

Τιμές Εισιτηρίων: Προπώληση 8€ - Ταμείο 10€





Σημεία προπώλησης:





WIND

Reload Stores

Seven Spots

Βιβλιοπωλεία Ευριπίδης - Evripidis Bookstores

Αθηνόραμα

Yoleni’s Greek Gastronomy center

Viva Kiosk Συντάγματος & Τεχνόπολης

Τηλεφωνικά στο 11876





Poem / Mask of Prospero / Devil Made Me Do It / OWC

Οι, δεν είναι μία μπάντα που χρειάζεται συστάσεις.Progressive Metal, που κοιτάει στα μάτια μεγαθήρια της σκηνής τα τελευταία 14 χρόνια.Τα 3 albums που έχουν στην κατοχή τους, έχουν λάβει εκπληκτικές κριτικές σε όλον τον κόσμο, με αποκορύφωμα φυσικά το Skein Syndrome & το Unique, τα οποία τους οδήγησαν σε μία 45ήμερη περιοδεία μαμούθ στο πλάι των Amorphis & των Textures, η οποία ακολουθήθηκε από ένα EU tour 3 εβδομάδων με τους Persefone, ένα co-headline EU tour 2,5 εβδομάδων & ένα co-headline mini Balkan tour. Οι συμμετοχές τους σε festivals & gigs είναι αναρίθμητες και όλα δείχνουν ότι δεν υπάρχει ταβάνι γι΄ αυτήν την τετράδα από την Αθήνα.Η δυναμική τους αντανακλάται σαφέστατα στις live εμφανίσεις της τους και είναι έτοιμοι να μας το αποδείξουν για μία φορά ακόμη σε ένα warm up – pre release tour σε Ελλάδα & εξωτερικό, ξεκινώντας από την Αθήνα κ συγκεκριμένα, από τη κλασσικότερη σκηνή της πόλης, το Κύτταρο, με ένα μόνο στόχο; Να ολοκληρωθεί η Unique / Skein Syndrome / Great Secret Show εποχή, με τον τρόπο που της αξίζει, λίγο πριν ξεκινήσουν οι ανακοινώσεις για το release του νέου album τους πριν το τέλος του 2020.Εάν έχετε δει τους Poem live, γνωρίζετε πολύ καλά για τί μιλάμε. Εάν δεν τους έχετε δει, αυτό αλλάζει πολύ εύκολα, στις 24 Απριλίου στο Κύτταρο.My own disorder - Unique album: www.youtube.com/watch?v=1TvAx-H3q2w Weakness - Skein Syndrome album: www.youtube.com/watch?v=fHkvMuHKgDA End Of Season – The Great Secret Show album: www.youtube.com/watch?v=9knhNcATW8U Social MediaYou tube channel link: www.youtube.com/c/POEMBAND?sub_confirmation=1 FB page: www.facebook.com/PoemOfficial Official Web Site: poemband.com Στη σκηνή του Κυττάρου μαζί με τους Poem θα βρεθούν οι Mask of Prospero οι οποίοι παρότι μετρούν λίγα χρόνια στη σκηνή, έχουν καταφέρει να τραβήξουν επάνω τους τα βλέμματα με τη modern progressive metal αισθητική τους. Δεν είναι άλλωστε καθόλου τυχαίο το ότι έχουν ήδη κερδίσει slots πλάι σε εξαιρετικά καταξιωμένα συγκροτήματα, όπως είναι οι TesseracT, Thy Art Is Murder, Wolfheart μεταξύ άλλων.‘Έχουν στην κατοχή τους ένα EP - “In Absence” και ένα full length album - "The Observatory", αποσπώντας υπέροχες κριτικές από τον εγχώριο τύπο. Ήδη βρίσκονται στο studio για τις ηχογραφήσεις της νέας τους δισκογραφικής δουλειάς για την οποία τα νέα θα μας έρθουν πάρα πολύ σύντομα.Drown in gray LIVE @ SCHOOLWAVE 2018 - www.youtube.com/watch?v=8lMCfI7onOk The Observatory - www.youtube.com/watch?v=XcBWt3YK7YM Social MediaFB - www.facebook.com/maskofprosperoofficial You Tube - www.youtube.com/c/MaskOfProspero/videos Οι Devil made me do It, στις 24 Απρίλη, θα συναντήσουν τους Poem & τους Mask Of Prospero ενώνοντας μαζί τους, τα alternative metal μουσικά μονοπάτια στα οποία κινούνται.Το ντεμπούτο τους ¨Her Μajesty’s Pleasure¨ κυκλοφόρησε το 2018 και έχει λάβει εξαιρετικές κριτικές, πράγμα που οδήγησε τη μπάντα στο να πάρει μέρος σε αρκετά live.Αποτελούν ένα έμπειρο -σε επίπεδο μονάδων- συναυλιακό σχήμα, και είναι πανέτοιμοι για μία ισοπεδωτική εμφάνιση στη σκηνή του Κυττάρου.No Face - www.youtube.com/watch?v=ru4Ohh5JO_8 Butcher - www.youtube.com/watch?v=3xDSSLp3lag Scream & Shout - www.youtube.com/watch?v=wfVjibVCR-Y Social MediaFb Page - www.facebook.com/tdmdi/ You Tube - www.youtube.com/channel/UCbaQwUHyjyfmjjr8UFSUckg More Info: One:Woman:Company – riakal@gmail.com Kyttaro Live - info@kyttarolive.gr FB Event Link: www.facebook.com/events/3307034725978609