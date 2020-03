POEM: Σάββατο 25 Απριλίου @ Τεχνόπολις Stage Βόλος

POEM Live at Τεχνόπολις Stage Βόλος w/ Mask Of Prospero, Spineless & Fading Echoes





Σάββατο 25 Απριλίου

Οι πόρτες ανοίγουν στις 20:30

Τιμές Εισιτηρίων σε Ταμείο 8€

Οι, δεν είναι μία μπάντα που χρειάζεται συστάσεις.Progressive Metal από την Αθήνα, που κοιτάει στα μάτια μεγαθήρια της σκηνής τα τελευταία 14 χρόνια.Τα 3 albums που έχουν στην κατοχή τους, έχουν λάβει εκπληκτικές κριτικές σε όλον τον κόσμο, με αποκορύφωμα φυσικά το Skein Syndrome & το Unique, τα οποία τους οδήγησαν σε μία 45ήμερη περιοδεία μαμούθ στο πλάι των Amorphis & των Textures, η οποία ακολουθήθηκε από ένα EU tour 3 εβδομάδων με τους Persefone, ένα co-headline EU tour 2,5 εβδομάδων & ένα co-headline mini Balkan tour. Οι συμμετοχές τους σε festivals & gigs είναι αναρίθμητες και όλα δείχνουν ότι δεν υπάρχει ταβάνι γι΄ αυτήν την τετράδα από την Αθήνα.Η δυναμική τους αντανακλάται σαφέστατα στις live εμφανίσεις της μπάντας και είναι έτοιμοι να μας το αποδείξουν για μία φορά ακόμη σε ένα warm up – pre release tour σε Ελλάδα & εξωτερικό.Δεύτερη στάση τους, η πόλη του Βόλου την οποία επισκέπτονται για πρώτη φορά!Ο στόχος τους, μόνο ένας; Να συστήσουν στην πόλη, αλλά και ταυτόχρονα να ολοκληρώσουν τη Unique / Skein Syndrome / Great Secret Show εποχή, με τον τρόπο που της αξίζει, λίγο πριν ξεκινήσουν οι ανακοινώσεις για το release του νέου album τους πριν το τέλος του 2020.Εάν έχετε δει τους Poem live, γνωρίζετε πολύ καλά για τί μιλάμε. Εάν δεν τους έχετε δει, αυτό αλλάζει πολύ εύκολα, στις 25 Απριλίου στο Τεχνόπολις Stage στο κέντρο του Βόλου!My own disorder - Unique album: www.youtube.com/watch?v=1TvAx-H3q2 Weakness - Skein Syndrome album: www.youtube.com/watch?v=fHkvMuHKgDA End Of Season – The Great Secret Show album: www.youtube.com/watch?v=9knhNcATW8U Social MediaYou tube channel link: www.youtube.com/c/POEMBAND?sub_confirmation=1 FB page: www.facebook.com/PoemOfficial/ Official Web Site: poemband.com -----Στη σκηνή του Τεχνόπολις Stage στο Βόλο, μαζί με τους Poem θα βρεθούν οι Mask of Prospero, οι Spineless & οι Fading Echoes!Οι Mask of Prospero οποίοι παρότι μετρούν λίγα χρόνια στη σκηνή, έχουν καταφέρει να τραβήξουν επάνω τους τα βλέμματα με τη modern progressive metal αισθητική τους. Δεν είναι άλλωστε καθόλου τυχαίο το ότι έχουν ήδη κερδίσει slots πλάι σε εξαιρετικά καταξιωμένα συγκροτήματα, όπως είναι οι TesseracT, Thy Art Is Murder, Wolfheart μεταξύ άλλων.‘Έχουν στην κατοχή τους ένα EP - “In Absence” και ένα full length album - "The Observatory", αποσπώντας υπέροχες κριτικές από τον εγχώριο τύπο. Ήδη βρίσκονται στο studio για τις ηχογραφήσεις της νέας τους δισκογραφικής δουλειάς για την οποία τα νέα θα μας έρθουν πάρα πολύ σύντομα.Drown in gray LIVE @ SCHOOLWAVE 2018 - www.youtube.com/watch?v=8lMCfI7onOk The Observatory - www.youtube.com/watch?v=XcBWt3YK7YM Social MediaFB - www.facebook.com/maskofprosperoofficial You Tube - www.youtube.com/c/MaskOfProspero/videos Η Χρύσα Τσαλταμπάση (National Pornografik, Biotech, Bella Fuzz), συστήνει στην πόλη το προσωπικό της project, Spineless στο οποίο η ίδια έχει περισσότερους ρόλους από αυτόν της frontwoman.Πρόκειται για ένα drone / ambient / doom metal κράμα που αποτελείται από εκκωφαντικά ξεσπάσματα, βαριά riffs, πιανιστικά σημεία, brutal φωνητικά και πολυφωνίες. Ο πρώτος δίσκος του σχήματος, "Speaking Of Chaos And Relative Peace" αποτελεί ένα έργο ζωής καθώς αφορά συνθέσεις που έχουν ξεκινήσει να στήνονται εδώ και πολλά χρόνια. Πρωτοποριακό, πειραματικό, σκοτεινό, εσωστρεφές, λυρικό, με παραμορφώσεις & εφέ που δίνουν την θέση τους σε κομμάτια με πιάνο και φωνή με την αντιφατικότητα του τίτλου να υπάρχει διάχυτη από την αρχή έως το τέλος με πολύ ιδιαίτερη ταυτότητα και αισθητική.Αυτή την περίοδο βρίσκονται στο στούντιο ετοιμάζοντας νέο υλικό και συνεχίζοντας τον πειραματισμό πάνω στα ήδη υπάρχοντα κομμάτια τους, προκειμένου να κάνουν κάθε ζωντανή εμφάνισή τους ξεχωριστή.Shallow Becomes You - www.youtube.com/watch?v=hKVVPFM37rA King Of The World - www.youtube.com/watch?v=eSKyhXqq2z8 Social MediaFB - www.facebook.com/ch.spineless / You Tube - www.youtube.com/channel/UCuNPshYDPxafPU1tc3bKrqA Οι Fading Echoes δημιουργήθηκαν το 2015 στο Βόλο και κινούνται στους Dark Progressive metal ήχους. Έχουν ολοκληρώσει τις συνθέσεις τους για το πρώτο τους EP και βρίσκονται στη διαδικασία της ηχογράφησης.Θα ανοίξουν το live της 25ης Απριλίου στην πόλη τους, παρουσιάζοντάς μας για πρώτη φορά το υλικό τους, στη σκηνή του Τεχνόπολις Stage.Social MediaFB - www.facebook.com/fadingechoesgr / You Tube - www.youtube.com/channel/UCmLUD6leE2uHPaes2D6jY4Q Μία Prog, Drone, Ambient, Doom Metal Βραδιά στήνεται στο Βόλο, στις 25 Απριλίου και δεν πρέπει να τη χάσει κανείς!Περισσότερες Πληροφορίες: One:Woman:Company – riakal.owc@gmail.com Τεχνοπολις Stage - thanos.mrp@gmail.com Event Link: www.facebook.com/events/527449497907173/