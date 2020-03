SINISTER: Νέο άλμπουμ τον Μάιο

Οι Sinister ανακοίνωσαν την κυκλοφορία του δέκατου τέταρτου άλμπουμ τους με τίτλο "Deformation Of The Holy Realm". Η νέα δισκογραφική δουλειά των Ολλανδών death metallers αναμένεται να κυκλοφορήσει απο την Massacre Records στις 22 Μαΐου.





"Deformation Of The Holy Realm" tracklist:

“The Funeral March”

“Deformation Of The Holy Realm”

“Apostles Of The Weak”

“Unbounded Sacrilege”

“Unique Death Experience”

“Scourged By Demons”

“Suffering From Immortal Death”

“Oasis Of Peace - Blood From The Chalice 9. The Ominous Truth”

“Entering The Underworld”