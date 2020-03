TESTAMENT: Ακούστε το νέο κομμάτι "Children Of The Next Level"

Οι Testament έδωσαν στη δημοσιότητα το κομμάτι "Children Of The Next Level" απο το επερχόμενο άλμπουμ "Titans Of Creation" που αναμένεται να κυκλοφορήσει απο την Nuclear Blast στις 3 Απριλίου.