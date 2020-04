ASKING ALEXANDRIA: Lyric video για το νέο single "Down To Hell"

"Like A House On Fire" tracklit

1. House On Fire

2. They Don't Want What We Want

3. Down to Hell

4. Antisocialist

5. I Don't Need You

6. All Due Respect

7. Take Some Time

8. One Turns To None

9. It's Not Me (It's You)

10. Here's to Starting Over

11. What's Gonna Be

12. Give You Up

13. In My Blood

14. The Violence

15. Lorazepam





Οιπαρουσίασαν το lyric video του singleαπο το επερχόμενο άλμπουμη κυκλοφορία του οποίου έχει προγραμματιστεί απο τηνγια τιςΠρόκειται για το δεύτερο κομμάτι που ακούμε μέσα απο την επικείμενη νέα δισκογραφική δουλειά των Βρετανών μετά το