DEEP PURPLE: Αναβάλλεται για τον Αύγουστο η κυκλοφορία του "Whoosh!"

"Whoosh!" tracklist:

01."Throw My Bones"

02."Drop The Weapon"

03."We're All The Same In The Dark"

04."Nothing At All"

05."No Need To Shout"

06."Step By Step"

07."What the What"

08."The Long Way Around"

09."The Power of the Moon"

10."Remission Possible"

11."Man Alive"

12."And the Address"

13."Dancing In My Sleep"





Η πανδημία του κορωνοϊού ανάγκασε τουςνα αναβάλλουν την κυκλοφορία του άλμπουμ η οποία είχε προγραμματιστεί για τις 12 Ιουνίου . Η εικοστή πρώτη δισκογραφική δουλειά του θρυλικού συγκροτήματος θα κυκλοφορήσει τελικά στιςΠρόσφατα πήραμε μια πρώτη γεύση μέσα απο τομε το singleτο επίσημο video που το συνοδεύει.Την παραγωγή του άλμπουμ ανέλαβε για μια ακόμη φορά οο οποίος είναι υπεύθυνος για την παραγωγή και των(2013) και(2017).