DESERT NEAR THE END: "Of Fire And Stars"

9 υπέροχα κομμάτια περιέχει το πρόσφατο άλμπουμ τωνπου κυκλοφόρησε πέρσι από την αρκετά γνωστή στον ευρωπαϊκό χώροαπό την Ουκρανία. Θεσπέσιο επίσης το artwork τουπου συνοδεύει αυτή τη δουλειά!Ας πάρουμε όμως τα πράγματα από την αρχή. Η καλή μέρα από το πρωί φαίνεται, όπως αποδεικνύεται στοόπου η μελωδική εισαγωγή κρατάει για λίγο και μετά έρχεται το…σφυροκόπημα! Πολύ δυναμικό power-thrash αξιώσεων που συνοδεύεται από μια υπέροχη παραγωγή που αναδεικνύει τα όργανα και την ενορχήστρωση. Δυναμικό mastering επίσης και πρέπει να δοθούν συγχαρητήρια στουςπου πρόσεξαν τόσο πολύ αυτό το τέταρτο τους άλμπουμ.Συνέχεια με τοσε παρόμοιο μοτίβο. Πολύ δυναμικά φωνητικά που φτάνουν κοντά στα όρια του death metal ενώ η μουσική είναι υπερβολικά μελωδική παρότι σκληρή και με ωραίες αρμονίες. Θα τολμούσαμε να πούμε ότι φέρνουν στο μυαλό τις ωραίες στιγμές τωνσε αυτό τον τομέα.Ακολουθεί τοόπου μια επιβλητική εισαγωγή δίνει τη σκυτάλη σε ταχείς και όμορφες κιθαριστικές αρμονίες. Η φωνή περνάει κάποιες μελωδίες, αλλά μη γελιέστε. Παραμένει δυναμική σαν ατσάλι και κρατώντας το επιθετικό στυλ που της δίνει τόση προσωπικότητα!Στοφτάνουν σε σημεία να θυμίζουν black metal. Οισίγουρα δεν κολλάνε σε ταμπέλες! Μελωδικό και πορωτικό metal θα ήταν η μόνη πρέπουσα ταμπέλα.Ακολουθούν άλλα 5 διαμάντια του είδους με κορυφαίες στιγμές τοαλλά και το ομώνυμονα ξεχωρίζουν με μικρή διαφορά από τα υπόλοιπα. Το στυλ των κομματιών είναι όπως περιγράψαμε πριν.Υπέροχος metal δίσκος! Από τις καλύτερες κυκλοφορίες πέρσι για την ελληνική σκηνή και με μεγάλη προσωπικότητα. Αναμένουμε να δούμε πόσο καλύτερα μπορούν να αποδώσουν ακόμα οιΔιαβάστε περισσότερα για το συγκρότημα στη συνέντευξη των Desert Near The End στο bbr