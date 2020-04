EGOERA: Κυκλοφορούν το νέο τους άλμπουμ

Λίστα κομματιών:

Hiru (ακούστε/δείτε το βίντεο)

Galilea

Rojava

Alyeska

Fortuna

Aftermath

Steppe





Παραγωγή:

Ηχογράφηση, μίξη: Άλεξ Μπόλπασης

Mastering: Nick Townsend

ΒΙΟΓΡΑΦΙΑ

Το ελληνικό post rock συγκρότημαανακοινώνει την κυκλοφορία του πρώτου του δίσκουστις 30 Απριλίου 2020 σε CD και ψηφιακή μορφή. Η μπάντα έχει ήδη κυκλοφορήσει το πρώτο κομμάτι του δίσκου,, μαζί με ένα timelapse/hyperlapse βίντεο που δείχνει την πόλη της Αθήνας.Ο δίσκος αποτελείται από επτά ορχηστρικά κομμάτια που συνδυάζουν γλυκές μελωδίες, σκληρές κιθάρες, groovy μπασογραμμές και δυναμικά τύμπανα, επηρεασμένα από την post rock σκηνή. Η προσθήκη επιπλέον οργάνων (βιολί και σαξόφωνο) και ορισμένων στοιχείων πειραματικής μουσικής δημιουργούν έναν ονειρικό και συναισθηματικό ήχο.Το άλμπουμ θα κυκλοφορήσει στην bandcamp ιστοσελίδα της μπάντας τηνΟι Egoera είναι μία τριμελής instrumental rock μπάντα με στοιχεία από την post rock σκηνή. Δημιουργήθηκαν στις αρχές του 2013 και έχουν έδρα την Αθήνα. Ο ήχος τους έχει επηρεαστεί από μπάντες όπως είναι οι God Is An Astronaut, If These Trees Could Talk, Sleepmakeswaves και Audrey Fall μεταξύ άλλων. Μερικές φορές η μουσική τους είναι έντονη, ενώ άλλες είναι πιο μελωδική. Δεν περιορίζονται, αλλά εκφράζουν ελεύθερα τι σημαίνει instrumental μουσική γι’ αυτούς, συνθέτοντας τα δικά τους κομμάτια.Τον Φεβρουάριο του 2014, κυκλοφόρησαν ένα demo με τα δύο πρώτα τους κομμάτια “Today we are Infinite” και “Aftermath”. Τον Απρίλιο του 2016, ηχογράφησαν το single “Virtues” και το κυκλοφόρησαν μαζί με το επίσημο βίντεο κλιπ του. Οι Egoera έχουν κάνει δεκάδες ζωντανές εμφανίσεις στην Αθήνα και την Πελοπόννησο όπου συναντήθηκαν για πρώτη φορά και άρχισαν να παίζουν τη δική τους μουσική.Η μπάντα θα κυκλοφορήσει το πρώτο της άλμπουμ “Fortuna” στις 30 Απριλίου 2020 σε CD και ψηφιακή μορφή.Επίσημη ιστοσελίδα: https://egoeraband.com Προπαραγγελία δίσκου: https://egoera.bandcamp.com Επικοινωνία: egoera@hotmail.com