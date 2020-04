Οι Firewind παρουσίασαν το νέο τους single "Welcome to the Empire" απο το επερχόμενο ομώνυμο άλμπουμ τους που αναμένεται να κυκλοφορήσει στις 15 Μαΐου.





"Firewind" tracklist:

"Welcome To The Empire"

"Devour"

"Rising Fire"

"Break Away"

"Orbitual Sunrise"

"Longing To Know You"

"Perfect Stranger"

"Overdrive"

"All My Life"

"Space Cowboy"

"Kill The Pain"