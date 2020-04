HAIL SPIRIT NOIR: Ακούστε το νέο single "The First Ape On New Earth"

Οι Hail Spirit Noir έδωσαν στη δημοσιότητα νέο κομμάτι "The First Ape On New Earth". Πρόκειται για το πρώτο single μέσα απο την επερχόμενη νέα δισκογραφική δουλειά της ελληνικής psychedelic prog metal μπάντας, με τίτλο "Eden In Reverse" που αναμένεται να κυκλοφορήσει 19 Ιουνίου μέσω της Agonia Records.