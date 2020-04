Η πρώτη συλλογή κρασιού αφιερωμένη στους Yoth Iria είναι γεγονός!

Και γιατί υψηλής ποιότητας;

παρουσίασε την κυκλοφορία της πρώτης της συλλογής κρασιού, αφιερωμένης στουςΠερισσότερες πληροφορίες στο Δελτίο Τύπου που ακολουθεί:The purest of Metal, the darkest of MagicThe return of the greatest ones!Με περηφάνια σας παρουσιάζουμε την πρώτη μας συλλογή η οποία είναι αφιερωμένη στους black metallersΜία συλλογή, βασισμένη στην δυναμική επιστροφή τωνκαι, οι οποίοι έχουν συμβάλει τα μέγιστα στην δημιουργία και καθιέρωση του ελληνικού black metal.Μοναδικοί καλλιτέχνες - Εξαιρετική Μουσική - Εξαιρετικό ΠροϊόνΝτεμπούτο λοιπόν, με ένα υψηλής ποιότητας κόκκινο ξηρό οίνο.Διότι, παρά την υψηλή θερμοκρασία των θερινών μηνών, οι πρωινές αύρες του Αμβρακικού κόλπου δροσίζουν τα αμπέλια του Cabernet Sauvignon, αφήνοντας τα να φτάσουν στην πλήρη ωρίμανσή τους.Jim AKA Mutilator (Rotting Christ – Varathron)George AKA Magus Wampyr Daoloth (Necromantia, Rotting Christ, Thou Art Lord)After years of inner peace, the chants of the unholy can now be heard again.A massive comeback from the duet, which developed and pioneered the underground scene back in the day.A grand blend of heavy/doom and epic black metal that will travel the underground into dark realms and silent hills...Τιμή: 12 ευρώΧρώμα: ΚόκκινοΧώρα: ΕλλάδαΤύπος: ΞηρόΠοικιλία: Cabernet SauvignonΧρονιά: 2015Αλκοόλ: 13,7%Φιάλη: 750 mlΠαραγωγός: Potsios wineΟι πρωινές αύρες του Αμβρακικού κόλπου δροσίζουν τα αμπέλια του Cabernet Sauvignon αφήνοντας τα να φτάσουν στην πλήρη ωρίμανσή τους παρά την υψηλή θερμοκρασία των θερινών μηνών, δίνοντας στα μαύρα φρούτα πικάντικες νότες που θυμίζουν Syrah και ένα τελείωμα από πατέ ελιάς που θα συνόδευε μαγειρευτά κρέατα όπως και κυνήγι.Πίνεται στους 16-18 °C.Δωρεάν διανομή εντός ΑττικήςΕκτός Αττικής: 5 ΄- 10 ευρώ έξοδα αποστολής (ανάλογα την τοποθεσία και τον τρόπο αποστολής)Τρόποι πληρωμής: Μετρητά – Χρεωστική/Πιστωτική Κάρτα - Paypal – Τραπεζικός λογαριασμόςHeadbanging Wine and SpiritsFacebook Page headbangingwine Λογοθετίδη 3011524 Αθήνατηλ.: 6934003547email: headbangingwine@gmail.com paypal: headbangingwine@gmail.com Oficial Website yothiria.com Facebook Page Yoth Iria Instagram Profile yoth_iria YouTube Channel Yoth Iria