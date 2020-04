KEMEROV: Ακούστε το νέο τους single "Black Right Hands / Anti-Hero Tights"

credits:

To» είναι το νέο single τωναπό τις Σέρρες. Κουβαλά τον ανανεωμένο και εκρηκτικό death ‘n’ roll ήχο της μπάντας και είναι ο προπομπός του επερχόμενου άλμπουμ (ήδη σε διαδικασία παραγωγής), το οποίο θα ακολουθήσει το ντεμπούτο του 2017αργότερα μέσα στο 2020.Το single κυκλοφόρησε σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες στις 3 Απριλίου 2020, ενώ θα κυκλοφορήσει και σε μορφή μαύρου 7ιντσου βινυλίου σε 200 αντίτυπα την 1 Μαΐου 2020, σε συμπαραγωγή τεσσάρων labels (Vault Relics, Straight from the Heart Records, World’s Appreciated Kitch, Nothing to Harvest Records) και σε 5 χρωματικές παραλλαγές στο εξώφυλλο (κόκκινο, πορτοκαλί, κίτρινο, ροζ, μπλε). Υπάρχει ήδη η δυνατότητα προπαραγγελίας από τα παρακάτω links.tracklisting:1.(στίχοι εμπνευσμένοι από το διήγημα του Χρυσόστομου Τσαπραΐλη «Μα το Δεξί Χέρι θα Παραμείνει Μαύρο», το οποίο περιλαμβάνεται στο βιβλίο του «Παγανιστικές Δοξασίες στη Θεσσαλική Επαρχία»)2."Black Right Hands" written by Kemerov"Anti-Hero Tights" written by Kemerov & Emmanouil Hermano Tselepisproduced by Kemerov & Emmanouil Hermano Tselepisrecorded in August-September 2019drums & vocals recorded at Steve's studio by Steve Dickinsguitars & bass recorded at Ironcastle studioadditional guitars recorded & performed by Emmanouil Hermano Tselepisbacking vocals by Victormixed by Emmanouil Hermano Tselepismastered at Shellac Recordings studio by Kostas Fragkopoulosoriginal artwork by Mary Kateriadditional artwork and layout design by Nikos TsiolisΟιείναι από τις Σέρρες και ήρθαν σε ύπαρξη το 2013 από τον Ματθαίο Καραμπάλιο και τον Γιώργο Τσαπκίνη, οι οποίοι ήθελαν να συνδυάσουν την old-school deathmetal φιλοσοφία, την Black Sabbath ριφολογία και την punk νοοτροπία σε ένα, με αγαπημένες μπάντες τους Entombed, τους Cathedral και τους Turbonegro, μεταξύ άλλων.Η πρώτη κυκλοφορία έλαβε χώρα το 2015, όταν τα αδέρφια Τάσος και Σπύρος Διαμαντίδης συμπλήρωσαν για πρώτη φορά τη σύνθεση της μπάντας. Το ομώνυμο ντεμπούτο ΕΡ συζητήθηκε πολύ ανάμεσα σε death ‘n’ roll κύκλους παντού, ενώ οι Kemerov δεν έχαναν ευκαιρία να παίξουν ζωντανά, και μάλιστα ως support σε τεράστια ονόματα όπως Rotting Christ, Septicflesh, Sodom, Jucifer. Τον Ιανουάριο 2017 κυκλοφόρησε το ντεμπούτο άλμπουμ “FMKD” και καθιέρωσε τη μπάντα και τον ήχο της.Μετά την αποχώρηση του Γιώργου, οι Kemerov πραγματοποίησαν μία εκτεταμένη ελληνική περιοδεία με προσωρινούς κιθαρίστες, μέχρι το 2018 που εισχώρησε στη μπάντα ως μόνιμος κιθαρίστας ο Γιώργος Λεζκίδης. Με αυτή τη νέα σύνθεση, οι Kemerov μόλις κυκλοφόρησαν το καινούριο τους single “Black Right Hands / Anti-Hero Tights” σηματοδοτώντας τον ανανεωμένο και εκρηκτικό death ‘n’ roll ήχο τους.Ματθαίος Καραμπάλιος – φωνή (ex-Sicks Daze, ex-Lifestock)Σπύρος Διαμαντίδης – μπάσοΤάσος Διαμαντίδης – τύμπανα (ex-Lifestock)Γιώργος Λεζκίδης – κιθάρα (ex-Riffocity)Kemerov bandcamp: http://kemerov.bandcamp.com Vault Relics: https://vaultrelics.bandcamp.com/ Straight from the Heart Records: https://straightfromtheheartrecords.bandcamp.com World’s Appreciated Kitch: https://worldsappreciatedkitsch.bandcamp.com/ Nothing to Harvest Records: https://nothingtoharvestrecords.bandcamp.com