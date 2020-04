SINISTER: Lyric video για το νέο κομμάτι "Apostles Of The Weak"

Οι Sinister παρουσίασαν το lyric video του "Apostles Of The Weak" απο το επερχόμενο δέκατο τέταρτο άλμπουμ τους με τίτλο "Deformation Of The Holy Realm". Η νέα δισκογραφική δουλειά των Ολλανδών death metallers αναμένεται να κυκλοφορήσει απο την Massacre Records στις 22 Μαΐου.