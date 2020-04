WINO: Ακούστε τη διασκευή του στο "Isolation" των Joy Division

"Αγάπησα αυτό το κομμάτι απο την πρώτη στιγμή που το άκουσα. Είχα κάνει μια "ανταλλαγή" με τον ιδιοκτήτη του σπιτιού που νοίκιαζαν στις αρχές οι Obsessed, τον Joe απο τους Fugazi, εγώ του έμαθα το Raw Power των Stooges κι εκείνος τους Joy Division. Η μουσική τους παραμένει μια απο τις βαρύτερες που υπάρχουν. Πάντα με τράβαγε η πιο μελαγχολική, σκοτεινή μουσική και έπαιξα αυτό το κομμάτι δίνοντας τη δική μου εκδοχή."

"Forever Gone" tracklist:

1. Forever Gone

2. Taken

3. The Song Is At The Bottom Of The Bottle

4. No Wrong

5. Dark Ravine

6. Dead Yesterday

7. So Fine

8. Crystal Madonna

9. Lavender And Sage

10. Was, Is, And Shall Be

11. Isolation





έδωσε στη δημοσιότητα τη διασκευή του στοτωνΤο κομμάτι θα περιλαμβάνεται στην νέα προσωπική δουλειά του frontman τωνκαιμε τίτλοπου θα κυκλοφορήσει στιςμέσω τηςΓια τοο Wino σχολίασε: