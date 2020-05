...AND OCEANS: Ακούστε ολόκληρο το νέο άλμπουμ "Cosmic World Mother"

"Cosmic World Mother" tracklist:

01. The Dissolution Of Mind And Matter

02. Vigilance And Atrophy

03. Five Of Swords

04. As The After Becomes The Before

05. Cosmic World Mother

06. Helminthiasis

07. Oscillator Epitaph

08. In Abhorrence Upon Meadows

09. Apokatastasis

10. One Of Light, One Of Soil

11. The Flickering Lights









Οιέδωσαν στη δημοσιότητα ολόκληροι το νέο τους άλμπουμ με τίτλο. Πρόκειται για την πρώτη δισκογραφική δουλειά των Φινλανδών symphonic black metallers μετά απο 17 χρόνια και αναμένεται να κυκλοφορήσει μεθαύριο,, μέσω τηςToείναι ο διάδοχος τουπου κυκλοφόρησε το 2002.