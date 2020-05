AVATAR: Video για το νέο single "Silence in the Age of Apes"

"Hunter Gatherer" tracklist:

01. Silence In The Age Of Apes

02. Colossus

03. A Secret Door

04. God Of Sick Dreams

05. Scream Until You Wake

06. Child

07. Justice

08. Gun

09. When All But Force Has Failed

10. Wormhole









Οιέδωσαν στη δημοσιότητα το singleτο οποίο μπορείτε να ακούσετε μέσω του επίσημου video που το συνοδεύει.Το κομμάτι εμπεριέχεται στην επερχόμενη έκτη δισκογραφική δουλειά των Σουηδών που με τίτλοπου αναμένεται να κυκλοφορήσει στιςμέσω της