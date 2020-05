HARDLAND: Ακούστε το "Blues of my Own" απο το επερχόμενο άλμπουμ

Ακούστε το "Blues of my Own" των Hardland από τον καινούργιο τους δίσκο "Reach The Sky", που κυκλοφορεί της 24 Μάη , σε όλες τις ηλεκτρονικές πλατφόρμες και της 29 Νοέμβρη σε CD , από την New Dream Records.