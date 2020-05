NEW WORLD DISORDER: Επιστρέφουν με το νέο single "Before The Storm"

"I will fight till the end" αυτό ακριβώς θέλουν να πουν οι New World Disorder με τη νέα κυκλοφορία τους "Before The Storm". Μετά απο αρκετό καιρό, επιστρέφουν με ένα single και μοναδικό σκοπό να αποδείξουν πως μπορούν να προσαρμοστούν στις νέες προκλήσεις της εποχής!