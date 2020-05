PRIMAL FEAR: Ακούστε το νέο single "Along Came The Devil"

"Metal Commando" tracklist:

CD, 2-LP, Digital:

01. I Am Alive

02. Along Came The Devil

03. Halo

04. Hear Me Calling

05. The Lost & The Forgotten

06. My Name Is Fear

07. I Will Be Gone

08. Raise Your Fists

09. Howl Of The Banshee

10. Afterlife

11. Infinity





Bonus CD (Ltd. Edition 2-CD Digipak)

12. Rising Fear

13. Leave Me Alone

14. Second To None

15. Crucify Me









Οιπαρουσίασαν το lyric video του singleαπο το επερχόμενο άλμπουμ με τίτλο,που αναμένεται να κυκλοφορήσει μέσω τηςστιςΣύμφωνα με το Δελτίο Τύπου, ο τίτλος της 13ης δισκογραφικής δουλειάς των Γερμανών power metallers μιλάει απο μόνος του, δίνοντας το 110% τωνσε δύναμη και ενέργεια.Το άλμπουμ θα είναι διαθέσιμο σε 2CD-Digipack, 2LP καιMailorder-Box.