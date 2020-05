Σαν Σήμερα: 11 ΜΑΙΟΥ 2020

Σαν σήμερα πριν απο 39 χρόνια, έφυγε απο τη ζωή ο Bob Marley. Γενέθλια σήμερα για τους Eric Burdon, Matias Kupiainen (Stratovarius) και Christoph Schneider (Rammstein). Οι Iron Maiden κυκλοφορούν το "Fear of the Dark" και οι Bathory το "Under the Sign of the Black Mark". Κυκλοφορίες ακόμα απο τους Rage ("Execution Guaranteed"), Accept ("Eat The Heat") και As I Lay Dying ("The Powerless Rise"). Κυκλοφορεί επίσης το "Woodstock: Music from the Original Soundtrack and More".





Γεννιέται στο Walker του Newcastle της Αγγλίας οΤο 1962 εντάχθηκε στους, οι οποίοι λίγο αργότερα θα μετονομαστούν σεΣτα τέλη του 1966, μετά την αποχώρηση των αρχικών μελών του συγκροτήματος καθώς και του ίδιου τουμαζί με τον, ανασχημάτισαν την μπάνταΤρία χρόνια αργότερα θα ενταχθεί στουςκαι θα κυκλοφορήσει μαζί τους δύο albums για να αποχωρήσει το 1971. Μετά την αποχώρησή του απο τουςο Burdon θα ακολουθήσει σόλο καριέρα ενώ το 1983 θα ακολουθήσει η επανένωση τωνη οποία ωστόσο θα κρατήσει για μόλις ένα χρόνο. Μέχρι και σήμερα ο Burdon στην σόλο καριέρα του έχει συνεργαστεί με πολλά ονόματα, ενώ το 1994 το όνομά του γράφτηκε στομαζί με την αρχική σύνθεση τωνΓεννιέται στο Ανατολικό Βερολίνο ο drummer τωνΣτο σχολείο ξεκίνησε να μαθαίνει τρομπέτα αλλά η αγάπη του για τα τύμπανα είχε ως αποτέλεσα να παρατήσει το σχολείο στα 16 του χρόνια παρά τις αντιρρήσεις των γονιών του, προκειμένου να μαζέψει χρήματα για να αγοράσει το δικό του drum kit.Αργότερα δούλεψε ως drummer σε διάφορα τοπικά σχήματα όπως οι,καικαι το 1994, σχημάτισε μαζί με τουςκαιτους πρώιμους, στους οποίους παραμένει εως και σήμερα.Κυκλοφορεί σε 3πλό LP το live albumμε κομμάτια ζωντανά ηχογραφημένα απο το το φεστιβάλ του Woodstock (15-18 Αυγούστου 1969). Μεταξύ άλλων το album περιλαμβάνεικ.α.Απεβίωσε σε ηλικία 36 ετών, σε νοσοκομείο του Μαϊάμι της Φλόριντα μετά απο μάχη με τον καρκίνο,Ο άνθρωπος που έκανε γνωστή την reggae μουσική σε ολόκληρο τον πλανήτη, υπήρξε μέλος του συγκροτήματοςαπό το 1964 έως και το 1974 και μετά τη διάλυση τους συνέχισε ωςH μεταθανάτια συλλογή του(1984) πούλησε τα περισσότερα αντίτυπα στην ιστορία της reggae μουσικής, γίνοντας 3 φορές πλατινένια —περισσότερα από 25 εκατομμύρια αντίτυπα—.Το 1978 του απονεμήθηκε από τον Ο.Η.Ε. τοΤο όνομα του γράφτηκε το 1994 στοκαι το 2001 βραβεύτηκε με το βραβείογια τη συνολική του προσφορά στη μουσική.Γεννιέται στο Helsinki της Φινλανδίας ο κιθαρίστας και παραγωγόςΗ μουσική του καριέρα ξεκίνησε το 2002 στουςκαι το 2006 έφτιαξε το δικό του project, τουςΤομετά απο πρόταση που του έγινε σαν αντικαταστάτης τουβρίσκεται στους. Παράλληλα ασχολείται με την παραγωγή, το μιξάρισμα και την ηχοληψία.