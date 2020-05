Σαν Σήμερα: 15 ΜΑΙΟΥ 2020

Γενέθλια σήμερα για την φωνή των Sisters of Mercy, Andrew Eldritch, και τον Mike Oldfield. Οι Opeth και οι Cancer κυκλοφορούν τα ντεμπούτο άλμπουμ τους "Orchid" και "To the Gory End" αντίστοιχα. Οι Tool κυκλοφορούν το "Lateralus" και οι Mötley Crüe το "Girls, Girls, Girls". Κυκλοφορίες επίσης απο: Sabbat ("Dreamweaver"), DIO ("Lock Up The Wolves"), Testament ("The Ritual"), Megadeth ("The World Needs a Hero"), Stryper ("Soldiers Under Command") και Sacred Reich (The American Way).









15/05/1953









Γεννιέται στο Reading του Berkshire της Αγγλίας ο μουσικοσυνθέστης Mike Oldfield (Michael Gordon Oldfield).





Γνωστός για το album του "Tubular Bells" που κυκλοφόρησε το 1973 μέρος του οποίου χρησιμοποιήθηκε στην ταινία "Ο Εξορκιστής", ο Oldfield έχει κυκλοφορήσει πάνω απο 26 άλμπουμ με πιο πρόσφατο το sequel του άλμπουμ του "Ommadawn" του 1975 που κυκλοφόρησε το 2017 με τίτλο "Return to Ommadawn".









15/05/1959







15/05/1985

Κυκλοφορεί το δεύτερο album των Stryper, "Soldiers Under Command". Είναι το πρώτο Christian metal album το οποίο έγινε χρυσό, με πωλήσεις που ξεπερνούν τα 500.000 αντίτυπα. Η αρχική του κυκλοφορία ήταν σε λευκό βινύλιο.



STRYPER - Soldiers under command [Official Music Video]





15/05/1987

Οι MÖTLEY CRÜE κυκλοφορούν το τέταρτο album τους με τίτλο "Girls, Girls, Girls". Το άλμπουμ έγινε 4 φορές πλατινένιο, πουλώντας πάνω απο 4 εκατομμύρια αντίτυπα.





15/05/1989

Οι Βρετανοί thrasers Sabbat κυκλοφορούν το δεύτερο album τους με τίτλο "Dreamweaver (Reflections Of Our Yesterdays)". Πρόκειται για ένα concept album βασισμένο στο βιβλίο "The Way of Wyrd: Tales of an Anglo-Saxon Sorcerer" που έγραψε το 1983 ο ψυχολόγος Brian Bates. Το άλμπουμ θεωρείται ως κλασικό του thrash metal είδους.







15/05/1990

Οι Cancer κυκλοφορούν το παρθενικό τους άλμπουμ, με τίτλο "To the Gory End". Το εξώφυλλό του λογοκρίθηκε σε ορισμένες χώρες, στις οποίες κυκλοφόρησε μόνο με το όνομα του βρετανικού death metal συγκροτήματος και τον τίτλο του άλμπουμ σε μαύρο φόντο. Το εξώφυλλο αποτελείται απο έναν πίνακα βασισμένο στην ταινία τρόμου του 1978, "Dawn of the Dead".

Cancer - To the gory end [Full Album]





15/05/1990

Κυκλοφορεί το πέμπτο album των DIO, με τίτλο "Lock Up The Wolves".



Η εμπορική επιτυχία του άλμπουμ ήταν πολύ μικρότερη από αυτή των προκατόχων του, κυρίως λόγω των συνεχών αλλαγών στη σύνθεση του συγκροτήματος οι οποίες απογοήτευσαν τους φανατικούς οπαδούς τους.





15/05/1992

Testament, "The Ritual".

Ήταν το τελευταίο άλμπουμ των Testament με τον ντράμερ Louie Clemente στην σύνθεση τους, όπως και με τον κιθαρίστα Alex Skolnick, ο οποίος όμως επέστρεψε στο συγκρότημα το 2005.



Κυκλοφορεί το πέμπτο album τωνΉταν το τελευταίο άλμπουμ τωνμε τον ντράμερστην σύνθεση τους, όπως και με τον κιθαρίστα, ο οποίος όμως επέστρεψε στο συγκρότημα το 2005.







15/05/1995

Οι OPETH κυκλοφορούν το ντεμπούτο album τους με τίτλο "Orchid"









15/05/2001

Κυκλοφορεί το ένατο στούντιο album των MEGADETH με τίτλο "The World Needs a Hero".









15/05/2001

Οι TOOL κυκλοφορούν το τρίτο στούντιο album τους με τίτλο "Lateralus". Το άλμπουμ σκαρφάλωσε στην κορυφή του Billboard 200, ενώ την πρώτη μόλις εβδομάδα πούλησε 555,200 αντίτυπα. Έγινε 2 φορές πλατινένιο στις ΗΠΑ και στον Καναδά, και πλατινένιο στην Αυστραλία και χρυσό στην Αγγλία. Το 2002 κέρδισε Grammy για την κατηγορία Best Metal Performance με το τραγούδι "Schism".









Γεννιέται στην πόλη Ely του Cambridgeshire της Αγγλίας, ο συνθέτης, στιχουργός, τραγουδιστής και ιδρυτικό μέλος τωνΤο 1979, θα σχηματίσει μαζί με τον, τουςοπου τον πρώτο καιρό έπαιζε ντραμς. Στη συνέχεια θα αναλάβει τα καθήκοντα του τραγουδιστή αντικαθιστώντας τα drums με drum machines τα οποία προγραμματίζει ο ίδιος ως "Doktor Avalanche".Με εξαίρεση το πρώτο τους album, η σύνθεση των κομματιών είναι σχεδόν εξ' ολοκλήρου απο τον ίδιο, ενώ και στα τρία album της μπάντας έχει αναλάβει αποκλειστικά το στιχουργικό κομμάτι, και παράλληλα παίζει κιθάρα και πλήκτρα στις ηχογραφήσεις.Το 1985 σχημάτισε το projectηχογραφώντας κομμάτια τα οποία προόριζε για το δεύτερο album τωνμε guest μουσικούς έτσι ώστε να αποτρέψει τα πρώην μέλη της μπάντας να χρησιμοποιήσουν το όνομα. Μετά την κυκλοφορία του ντεμπούτου albumτο 1986, ο Eldritch θα εγκαταλείψει το progect για να συνεχίσει με τουςΤο μακροβιότερο και μοναδικό μέλος που έχει παραμείνει στην μπάντα απο την ίδρυσή της μέχρι και σήμερα, αν και έχει ονομαστεί απο πολλούςγια την επιρροή του τόσο μουσικά όσο και αισθητικά στην gothic σκηνή, ίδιος αρνείται κατηγορηματικά οποιαδήποτε σχέση της μπάντας με την gothic κουλτούρα.