Σαν Σήμερα: 2 ΜΑΙΟΥ 2020

Σαν σήμερα πριν απο 7 χρόνια έφυγε απο τη ζωή ο Jeff Hanneman (Slayer). Ο Lou Gramm (Foreigner) κλείνει σήμερα τα 60 του χρόνια. Οι Morbid Angel κυκλοφορούν το "Blessed Are The Sick", Οι Slaughter το "Fear No Evil" και οι Enslaved το "Ruun".





02/05/1960

02/05/1991

Οι Morbid Angel κυκλοφορούν το δεύτερο άλμπουμ τους "Blessed Are The Sick". Τα "Unholy Blasphemies", "Abominations" και "The Ancient Ones" είναι επαναηχογραφημένα κομμάτια απο το ντέμο "Abominations of Desolation" του 1986.





02/05/1995

02/05/2006

02/05/2013

Γεννιέται στο Rochester της Νέας Υόρκης ο συνθέτης και τραγουδιστής τωνΗ καριέρα του ξεκίνησε στους, αρχικά με καθήκοντα drummer και τραγουδιστή και στη συνέχεια frontman. Κυκλοφόρησαν δύο album μέχρι που ο Gramm θα τραβήξει την προσοχή του κιθαρίσταο οποίος ήταν γνωστός απο τουςκαι θα του προτείνει να γίνει τραγουδιστής στην νέα του μπάντα.Ο Gramm δέχτηκε και άλλαξε το όνομά του αποσε. Το συγκρότημα ονομάστηκεγια να μετονομαστεί λίγο αργότερα σε. Ο Gramm θα παραμείνει στουςερμηνεύοντας και συνθέτοντας μεγάλες επιτυχίες της μπάντας, μέχρι και την αποχώρησή του το 1989 για να σχηματίσει τους. Πριν την αποχώρησή του απο τουςκυκλοφόρησε δυο σόλο δουλειές με μεγάλη επιτυχία.Το 1994 θα επιστρέψει στουςτρία χρόνια αργότερα όμως, στον Gramm θα διαγνωστεί καλοήθης όγκος στον εγκέφαλο, με αποτέλεσμα να υποβληθεί σε επέμβαση και να αποσυρθεί απο την μουσική για δυο χρόνια. Το 2003 θα αποχωρήσει ξανά απο τους Foreigner για να σχηματίσει τουςΤο 2012 θα αλλάξει όνομα στην μπάντα του σε, προωθώντας τραγούδια του, αλλά και επιτυχίες των Foreigner.Οικυκλοφορούν το τρίτο τους άλμπουμ, με τίτλο. Προηγήθηκαν προβλήματα και αντιπαραθέσεις της αμερικανικής glam metal μπάντας. Ο τραγουδιστήςείχε χειρουργηθεί στις φωνητικές χορδές το 1992, ο κιθαρίσταςκατηγορήθηκε για διακίνηση ναρκωτικών και ο μπασίσταςανάρρωνε απο ένα άσχημο τροχαίο που είχε με τη μηχανή του που του προκάλεσε τραυματισμό στο χέρι.Οικυκλοφόρησαν το ένατο άλμπουμ τους, με τίτλο. Το 2006 το άλμπουμ βραβεύτηκε με, που είναι κάτι σαν τα νορβηγικά βραβεία, για το "μεγαλύτερο κατόρθωμα στο metal είδος.Έφυγε απο την ζωή σε ηλικία 49 ετών ο κιθαρίστας, συνθέτης και συνιδρυτής τωνH αρχική αιτία θανάτου ήταν ηπατική ανεπάρκεια, ωστόσο μία εβδομάδα αργότερα, ανακοινώθηκε ο θάνατός του προήλθε απο κίρρωση του ήπατος απο χρόνια χρήση αλκοόλ.Στις αρχές του 2011, προσβλήθηκε απο νεκρωτική απονευρωσίτιδα. Μια σπάνια νόσο του συνδετικού ιστού του δέρματος, γρήγορα εξελισσόμενη , που κυριολεκτικά κατατρώει τη σάρκα από τα βαθιά στρώματα του δέρματος και των ιστών. Σύμφωνα με την μπάντα, η αρρώστια πιθανόν προήλθε από δάγκωμα αράχνης.Λόγω της ασθένειάς του, αποσύρθηκε απο την ενεργό δράση των περιοδειών. Το τελευταίο διάστημα νοσηλευόταν σε ένα τοπικό νοσοκομείο κοντά στο σπίτι του, στο Inland Empire της Southern California, μέχρι και τον θάνατό του!Διαβάστε περισσότερα στο Αφιέρωμα του bbr στον Jeff Hanneman