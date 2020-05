SINISTER: Ακούστε το νέο κομμάτι "Deformation Of The Holy Realm"

Μετά το "Apostles Of The Weak", ένα ακόμη κομμάτι δίνουν στη δημοσιότητα οι Sinister απο επερχόμενο νέο τους άλμπουμ. Ο λόγος για το ομότιτλο "Deformation Of The Holy Realm" το οποίο είναι διαθέσιμο παρακάτω.