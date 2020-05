Ο Πέτρος Πεταλάς (The Sullen) στο bbr

Πως δημιουργήθηκαν οι "The Sullen";

Το σχήμα το δημιούργησα αφού για διάφορους, προσωπικούς κυρίως, λόγους αποφασίσαμε να διαλύσουμε το προηγούμενο μου σχήμα, τους Final Words of Sorrow. Η ανασύσταση ως “The Sullen” έγινε άμεσα, στα τέλη του 2018.



Πως προέκυψε το όνομα;

Το όνομα αντιπροσώπευε τα πρόσωπα που έβλεπα να περνάνε δίπλα μου στην Αθήνα. Μπορεί κανείς να πει ότι βλέπω το ποτήρι μισοάδειο, αλλά προσωπικά δεν θα το ‘λεγα. Απλά έδωσα έμφαση σε αυτή την πτυχή της μεγαλούπολης, αυτήν αντιπροσωπεύει το όνομα.



Σε λίγες ημέρες θα κυκλοφορήσει η νέα δισκογραφική δουλειά των Sullen, με τίτλο “ Rituals of Death. Πες μας λίγα λόγια για το EP.

Το “Rituals of Death” έχει έναν χαρακτήρα αναζήτησης. Επειδή ο τρόπος που γράφω τη μουσική είναι να αφήνω το κομμάτι να πηγαίνει όπου αυτό “θέλει”… Ε, τα συγκεκριμένα με πήγαν σε πιο σκοτεινά μέρη απ’ ότι συνηθίζουν. Οπότε αποτύπωσα σε αυτά και ορισμένες αντίστοιχα σκοτεινές σκέψεις, συγκεκριμένα γύρω από τον θάνατο. Σαν ήχος το παρόν προσεγγίζει το Black Metal περισσότερο απ’ ότι άλλα είδη, και αυτό μπορεί να έρχεται σε μια σχετική αντίφαση με τα single που είχα κυκλοφορήσει πέρυσι, αλλά ούτως ή άλλως δεν θα ήθελα να περιοριστώ σε μια συγκεκριμένη ταμπέλα.



Πόσο καιρό δουλεύεις πάνω σε αυτό και πόσο ικανοποιημένος είσαι απο το αποτέλεσμα;

Τα κομμάτια σαν ιδέες είχαν προκύψει πριν κάνα-δυο χρόνια. Ωστόσο ασχολήθηκα όπως πρέπει μαζί τους και άρχισα να τα τελειοποιώ από τον περασμένο Οκτώβρη. Δυστυχώς λόγω ενός τραυματισμού στο σαγόνι όμως έπρεπε να περιορίσω τις κινήσεις με το στόμα, οπότε τα φωνητικά αναγκαστικά καθυστέρησαν κάμποσους μήνες.



Παρόλα αυτά, μπορώ να πω ότι είμαι πολύ ικανοποιημένος από το αποτέλεσμα. Αυτό που με έτρωγε και ήθελα να βγάλω προς τα έξω το έβγαλα, οπότε ανεξάρτητα της όποιας ανταπόκρισης έχει από το κοινό, η προσωπική μου ανάγκη έχει καλυφθεί πλήρως με την ολοκλήρωση αυτού του EP.



Πρόσφατα ακούσαμε το κομμάτι “Crimson” , μέσω του lyric video που το συνοδεύει, γυρισμένο στο εγκαταλελειμμένο νεκροταφείο που έγινε και η φωτογράφηση για το εξώφυλλο του EP. Μίλησέ μας λίγο γι’αυτό.

Το “Crimson” μιλάει για την αυτοθυσία και τη μεταφυσική της υπόσταση. Στο εξώφυλλο αυτό αντιπροσωπεύεται από το κεφάλι του αμνού. Στο νεκροταφείο όμως δεν υπάρχει διάκριση μεταξύ των νεκρών ή της αιτίας του θανάτου τους. Ο περισσότερο ή λιγότερο στολισμένος τάφος ουδεμία σημασία έχει, όταν και τους δύο τους έχει ξεχάσει ο ζωντανός κόσμος.



Αυτή είναι μία από τις εικόνες που μπορούν να σχηματίσουν τα κομμάτια του παζλ. Ο κάθε ακροατής που θέλει να δώσει το χρόνο, μπορεί να βρει κάτι το διαφορετικό.



Θα ακολουθήσουν videos (video clip ή lyric video) και για τα άλλα δύο κομμάτια του EP;

Ομολογουμένως δεν υπάρχει κάτι τέτοιο στα σκαριά, δεδομένης και της συγκυρίας που δεν φαίνεται να σέβεται ιδιαίτερα τα ανθρώπινα σχέδια. Ωστόσο δεν αποκλείεται, εφόσον το επιτρέψουν οι συνθήκες, να ετοιμαστούν βίντεο και για τα άλλα κομμάτια.



Αυτό τον καιρό τι ακούγεται από τα ακουστικά σου;

Με τη μουσική γενικά παθαίνω ένα περίεργο πράγμα που αν κολλήσω με κάτι καινούριο θα παίζει συνεχώς για όσες μέρες θέλει, μέχρι να βρεθεί το επόμενο. Ε τα τελευταία κολλήματα σε δίσκους είναι τα παρακάτω:



Thornhill – The Dark Pool

blink 182 - Enema of the State

Billy Talent – Billy Talent

Dool – Summerland

Secrets of the Moon – SUN

Scandroid – The Light



Αν σου έλεγαν να κάνεις μια διασκευή σε κάποιο συγκρότημα που κινείται σε έναν εντελώς διαφορετικό χώρο και να το φέρεις στα μέτρα σου, ποιο τραγούδι θα επέλεγες και για ποιό λόγο;

Όλως τυχαίως ετοιμάζω ήδη μια τέτοια διασκευή, χαχαχα.

Πρόκειται για το “Raido” των πολυαγαπημένων Wardruna. Έχει αποδειχτεί ζόρι μέχρι στιγμής, αλλά πιστεύω θα το καταφέρω/ουμε.



Με ποιόν καλλιτέχνη θα ήθελες να συνεργαστείς;

Οι συνεργασίες που έχουν ήδη συμβεί με ορισμένα σχήματα, είτε στο κομμάτι της παραγωγής, είτε σε φωτογραφίσεις κ.α. πάντα μου αφήνουν μια πολύ γλυκιά γεύση και πολλές από αυτές δεν τις περίμενα καν να συμβούν. Άλλες φορές έχω δει συνεργασίες με άτομα είτε κοντινά μου είτε που έλεγα ότι πράγματι θέλω να συνεργαστώ να μην “δουλεύουν”, οπότε πραγματικά δεν θα ήθελα να προδικάσω τίποτα σε αυτό το κομμάτι.



Πως βλέπεις τα πράγματα στην ελληνική σκηνή;

Χαίρομαι πολύ που βλέπω ορισμένες, νέες σχετικά, μπάντες να “σπάνε” τα ελληνικά σύνορα και να απολαμβάνουν αναγνώριση και στο εξωτερικό. Χαίρομαι επίσης που βλέπω να διοργανώνονται σιγά σιγά φεστιβάλ πάρα πολύ όμορφα, που ενώνουν κοινό, καλλιτέχνες και γενικά ανθρώπους διαφόρων “ταχυτήτων”. Όλα αυτά γεμίζουν τόσο εμένα όσο και, θέλω να πιστεύω, πολλούς άλλους καλλιτέχνες με αισιοδοξία.



Επιπλέον το μάθημα που παίρνουμε αυτό το διάστημα με τον κορωνοϊό οι καλλιτέχνες όλων των ειδικοτήτων πιστεύω ότι θα αλλάξει τους κανόνες στο εγγύς μέλλον. Αν, ή μάλλον, όταν καταφέρουμε να επανέλθουμε σαν ανθρωπότητα από το χτύπημα, πιστεύω το πεδίο θα αλλάξει άρδην, και ελπίζω προς το καλύτερο. Ελπίζω να σταματήσουν οι παθογένειες στις οποίες είχαμε κακομάθει, ακόμα και αν αυτό σημαίνει μια πιο “δύσκολη” σκηνή.



Κλείνοντας θα θέλαμε να μας πεις ποιο είναι το επόμενο βήμα των Sullen.

Το επόμενο βήμα αφορά full length δίσκο για τον οποίο ο “σκελετός” ήδη υπάρχει και ίσως ορισμένα single ακόμα. Παράλληλα έχω μιλήσει με άτομα με τα οποία θέλουμε συνεργαστούμε στο κομμάτι των βίντεο, χωρίς κάτι βέβαια ακόμα όμως.



Τέλος, στα επόμενα βήματα είναι το να σταματήσω να μιλάω μόνος μου, οι The Sullen να γίνουν πραγματικά “οι”, και να βγουν για live.



Ευχαριστούμε πολύ για τη συνέντευξη. Ο επίλογος δικός σου.

Κουράγιο, δύναμη και υπομονή σε όλους για τις μέρες που περάσαμε και τις μέρες που έρχονται. Η τέχνη να μας κρατάει ενωμένους γιατί στις δυσκολίες έχουμε μόνο ο ένας τον άλλο.