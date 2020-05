VINYL SUICIDE: Κυκλοφορούν το νέο άλμπουμ "Stray Asteroids"

Μετά την κυκλοφορία των singlesκαι, οισυνεχίζουν το διαστρικό ταξίδι τους, εισβάλλοντας στο δυστοπικό καλοκαίρι του 2020 με την κυκλοφορία του νέου τους album,Τηντοθα είναι διαθέσιμο για download και streaming σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες. Το album θα είναι διαθέσιμο και σε βινύλιο το οποίο θα κυκλοφορήσει λίγες μέρες αργότερα.Τοπεριέχει 10 κομμάτια. Στη δημιουργία του album έχουν συμβάλει φίλοι της μπάντας, οι οποίοι συμμετέχουν ενεργά στην σύγχρονη ελληνική indie pop και rock σκηνή: H παραγωγή, η μίξη και το engineering του album είναι του Βασίλη Νισσόπουλου [Whereswilder, Daphne and the Fuzz (PR)], ενώ τα synths του δίσκου έχουν ηχογραφηθεί από τον Ορέστη Μπενέκα (The Cave Children, Σtella, Παύλος Παυλίδης & B-Movies).Οισχηματίστηκαν την άνοιξη του 2009 στην Αθήνα. Τον Νοέμβρη του 2015, κυκλοφόρησαν το debut album τους με τίτλο, το οποίο συγκαταλέχθηκε από κριτικούς στις καλύτερες κυκλοφορίες του 2015, ενώ τα κομμάτια του δίσκουκαι 6.40 Α.Μ. (On Lycabettus) κέρδισαν σημαντικό airplay.Για τοέγραψαν:“Significantly influenced by the indie pop/rock music of the 80’s, the album is a mishmash of melodic, dark oriented compositions and maybe that lists them in the category of bands like Interpol, The xx or Deerhunter.” – Ares Buras – beehype [beehy.pe]«Συνεπής και φροντισμένη ποπ» – Μάκης Μηλάτος – Athens Voice (GR)“If you’re a fan of Wolf Alice then this is the band for you as they display a real talent at producing some gorgeous soundscapes” – Adam Reeve – Exploding Head Syndrome (UK)«Η ανακάλυψη της χρονιάς» – Solus Ipse Gherkin – Artcore magazine (GR)Οιείναι:Δήμητρα Σιδέρη – φωνήTed Kapa – κιθάρεςΔημήτρης Πατρώνας – μπάσοΔημήτρης Δουμουλιάκας – τύμπανα, κρουστάFollow Vinyl Suicide: