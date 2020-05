VOIVOD: Ανακοίνωσαν το EP "The End Of Dormancy". Video για το ομότιτλο κομμάτι

Οι Voivod, ανακοίνωσαν την κυκλοφορία του νέου τους EP με τίτλο "The End Of Dormancy". Το EP αποτελείται απο τρία κομμάτια και παρακάτω μπορείτε να ακούσετε το "The End Of Dormancy (Metal Section)" , μέσω του επίσημου video που το συνοδεύει. Μία εκδοχή του "The End Of Dormancy" απο το τελευταίο τους άλμπουμ "The Wake" με προσθήκη τρομπετών, σαξοφώνου και τρομπονιών.