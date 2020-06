AVATAR: Ακούστε το νέο κομμάτι "God of Sick Dreams"

"Hunter Gatherer" tracklist:

01. Silence In The Age Of Apes

02. Colossus

03. A Secret Door

04. God Of Sick Dreams

05. Scream Until You Wake

06. Child

07. Justice

08. Gun

09. When All But Force Has Failed

10. Wormhole









Μετά τοοιδίνουν ένα ακόμη κομμάτι απο το επερχόμενο νέο τους άλμπουμ. Ο λόγος για τοτο οποίο μπορείτε να ακούσετε παρακάτω.Η νέα δισκογραφική δουλειά των Σουηδών metallers αναμένεται να κυκλοφορήσειμέσω της