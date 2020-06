BOB KATSIONIS: Νέο άλμπουμ “Amadeus Street Warrior” - A 16-bit retro soundtrack album

ALBUM CREDITS:

Written, Performed & Produced by Bob Katsionis

Recorded at Sound Symmetry Studio, Athens, GR

between 23rd and 28th of December 2019

Mastered by Nasos Nomikos @VU Productions

Game Concept by Bob Katsionis & Aggelos Theofanous

Original Artwork by Kostas Tsiakos/Paper Goblin

All music recorded using the "Koji" VST plug-in by Ugritone.









TRACKLISTING:

01. LEVEL 1 - Out Of The Asylum

02. LEVEL 2 - Seline City

03. BOSS FIGHT I - The Doctor

04. LEVEL 3 - The Mansion

05. Amadeus Main Theme

06. LEVEL 4 - The Castle

07. LEVEL 5 - Bay Area Highway

08. LEVEL 6 - Twin Peaks

09. BOSS FIGHT II - The Mad Mouse

10. End Titles Theme

Μπορεί ένας παραγωγός metal μουσικής να δημιουργήσει ένα 16-bit retro soundtrack album;;;.... φυσικά και μπορεί!!!!!!!ARTIST: Bob KatsionisALBUM: Amadeus Street WarriorSTREET DATE: July 3rd 2020LABEL: Symmetric RecordsFORMAT: Digital, Digipak CD & Audio CassetteΟ μουσικός, παραγωγός και ιδιοκτήτης της Symmetric Records Bob Katsionis, γνωστός τόσο από την 15-ετη θητεία του στους Firewind, όσο και την δισκογραφία του με μπάντες όπως οι Outloud, Serious Black, Revolution Renaissance, Kamelot κ.ά., επιστρέφει με τον 6ο κατά σειρά solo δίσκο του που είναι κάτι…τελείως διαφορετικό: ένα retro soundtrack σε ένα βίντεο-παιχνίδι που επινόησε ο ίδιος!Το “Amadeus Street Warrior” ηχογραφήθηκε σε ένα διάστημα μόλις 6 ημερών, με την παραδοσιακή τεχνική των video games των 90’s, χρησιμοποιώντας το όριο των 16 Midi καναλιών, χωρίς audio tracks και effects.Σύμφωνα με τον Bob:Η ιστορία αυτού του φανταστικού παιχνιδιού εκτυλίσσεται στο San Francisco το 2050. O ήρωας μας Amadeus είναι το παιδί ενός Αμερικανού Στρατηγού του US Android Army και μιας Αυστριακής πιανίστριας, οι οποίοι γνωρίστηκαν στην Ευρώπη και μετακόμισαν στην Αμερική όπου και παντρεύτηκαν. Η μητέρα του, τον ονόμασε Amadeus απο την αγάπη της για την κλασσική μουσική, κάτι το οποίο έβρισκε πάντοτε αντίθετο τον πατέρα του, που ήθελε ο γιός του να ακολουθήσει μια στρατιωτική καριέρα. Κάποια στιγμή ο Amadeus παράτησε την στρατιωτική του σχολή και ασχολήθηκε με την μουσική και αυτό εξόργισε τόσο πολύ τον πατέρα του, ο οποίος, χρόνια αργότερα δημιούργησε μια μηχανή εκπομπής συχνοτήτων που προκαλούν στους ανθρώπους αποστροφή σε κάθε είδος μελωδίας. Η ιστορία είναι στην ουσία η διαδρομή του Amadeus μέσα στο San Fransisco (με αναφορές σε πραγματικές ιστορικές τοποθεσίες) στην οποία ψάχνει απαντήσεις για το παρελθόν του, αλλά και να αντιμετωπίσει τον πάτερα του ο οποίος πλέον έχει μεταλλαχθεί σε εάν τρωκτικοειδές ρομπότ με το όνομα “Mad Mouse”, όπως δηλαδή κοροϊδευτικά τον αποκαλούσε όταν ήταν μικρός.Ο δίσκος κυκλοφορεί σε Digital, Deluxe Digipak CD και Audio Cassetteστις 3 Ιουλίου 2020 απο την Symmetric Records και κατόπιν πολιτικής της εταιρείας, δεν θα είναι διαθέσιμος στις γνωστές πλατφόρμες (iTunes, Spotify etc) παρά μόνο στο επίσημο site της στη διεύθυνση:Μπορείτε να δείτε το promo video εδώ: