GANZI GUN: Video για το νέο single "My Little Bitch"

Μετά από 5 χρόνια από την κυκλοφορία του πρώτου τους δίσκου "Welcome To The Show", οι Ganzi Gun επιστρέφουν με την κυκλοφορία του πρώτου video clip και single με τίτλο "My Little Bitch" από τον νέο τους δίσκο που θα κυκλοφορήσει μέσα στο καλοκαίρι.