HAIL SPIRIT NOIR: Ακούστε ολόκληρο το νέο άλμπουμ "Eden In Reverse"

"Eden In Reverse" tracklist:

1. Darwinian Beasts

2. Incense Swirls

3. Alien Lip Reading

4. Crossroads

5. The Devil's Blind Spot

6. The First Ape on New Earth

7. Automata 1980

8. Incense Swirls (Synthwave Remix)*

9. Ever-shifting Tunnels (Bonus)*





*Digipak CD exclusive tracks









Οιέδωσαν στη δημοσιότητα ολόκληρο το νέο τους άλμπουμ με τίτλοπου κυκλοφορεί απο σήμερα,, μέσω τηςΟι ηχογραφήσεις του διαδόχου του(2016 )έλαβαν χώρα στα. Την παραγωγή και τη μίξη ανέλαβε ο, ενώ το mastering έγινε απο τον) και το εξώφυλλο δημιουργήθηκε απο τονΤο άλμπουμ φιλοξενεί τοντωνστο κομμάτι