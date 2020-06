MERCH OF THE BANDS BAZAAR: Έκτακτη ανακοίνωση

SUPPORT YOUR LOCAL BANDS

MERCH OF THE BANDS BAZAAR

(ΗΙP-HOP & ROCK EDITION)

ΤΕΤΑΡΤΗ 8 ΙΟΥΛΙΟΥ

ΤΕΧΝΟΠΟΛΗ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ

EKTAKTΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:Λόγω της νέας πραγματικότητας, στην οποία καλούμαστε όλοι μας να προσαρμοστούμε και να φερθούμε με υπευθυνότητα και έχοντας ως πρώτιστη μέριμνα την ασφάλεια των επισκεπτών του MERCH of the Bands Bazaar (Hip-Hop & Rock Edition) | Τεχνόπολη!, σας ενημερώνουμε πως ο αριθμός του κοινού στον χώρο της κεντρικής πλατείας της Τεχνόπολης θα είναι κάθε στιγμή συγκεκριμένος και περιορισμένος.Κάνουμε τα ψώνια μας από όσα περίπτερα μας επιτρέπει η τσέπη μας, συναντάμε τους αγαπημένους μας καλλιτέχνες και τους φίλους μας χωρίς κατάχρηση χρόνου, σεβόμενοι όσους περιμένουν έξω από τον χώρο για να μπουν.Ας μην ξεχνάμε τον έναν και μοναδικό σκοπό αυτής της εκδήλωσης. ΣΤΗΡΙΖΟΥΜΕ ΤΗΝ ΕΓΧΩΡΙΑ ΣΚΗΝΗ ΜΑΣ!#support_your_local_bandsΗ ομάδα του An club***********************************************Στα περίπτερα του MERCH OF THE BANDS BAZAAR – (ROCK edition) συμμετέχουν (με αλφαβητική σειρά) οι:• 1000MODS• ABYSSUS• AMOUR Records• ART TELEPATHS• BAILDSA• BANDAGE• BLACK STONE MACHINE• BONZAI• BREATH AFTER COMA• CELUTA RED• CENTRAL POZITRONICS• CERBERUS• CHRONOSPHERE• CIRCUS CARAVAN• COSMONUTS• COYOTE’S ARROW• DAISY ON A SHELF• DECIPHER• DESERT MONKS• DEUS EX MACHINA• DENTRITES• DEVIL MADE ME DO IT• DREAMLONGDEAD• ECHO BASEMENT• ELECTRO VAMPIRES• EMPTY FRAME• ENTER (EVENTS)• FALL OF ORDER• FILM• FILTHY FABRIC• FOOL IN THE BOX• FUROR• FUZZ INK. Records• GANZI GUN• GODSLEEP• GOODHEART PRODUCTIONS• GREY RIVER AND THE SMOKY MOUNTAIN• HALF GRAMME OF SOMA• HALOCRAFT• HEAD ON• HEARTBEATINK (Tattoo Apparel & Magazine)• HEARTBOMB (Custom Screenprints)• HIDDEN IN THE BASEMENT• HONEYBADGER• HYPNOTIC NAUSEA• INNERSPEAKER• INSECT RADIO• IRIE ACTION Soundsystem• JACKET 35• JACKS FULL• JUMBERINGAS• JUNKHEART• LAST RIZLA• LIA HIDE• LES SKARTOI• LOUD SILENCE• LUCKY SHOTS• MADE OF STONE RECORDINGS• MANTRA Records• MASS CULTURE• MESSAGE IN A CLOUD• MINDTHREAT• MONO ΘΡΑΣ• MONOVINE• MONSTERVILLE (Shopping Store)• MOTHERFASTER• MR. HIGHWAY BAND• NARCOSIS• NAXATRAS• NERRVES• NEW ZERO GOD• NIGHTSTALKER• NO FAKE BONE• NOISE FIGURES• OUT OF MEDIUM (Merch Brand)• PATARI RECORDS• PLANET OF ZEUS• PRIMO BAKE• PUTA VOLCANO• REJECTION• SADHUS ''The Smoking Community''• SIMPLE FAST• SUGAH SPANK & THE SWING SHOES• SUICIDAL ANGELS• SUN, RAIN IN LIFE• THE ANSWER?• THE LAB Records• THE OVERJOYED• THEE HOLY STRANGERS• THEIR METHLAB• Thirst (Underground Street-Wear)• TUBER• UPON REVIVAL• VALLETTA str PROJECT• VAVILONA (DIY brand)• VILLAGERS OF IOANNINA CITY (VIC)• VOID DROID• WHERESWILDER• WISH UPON A STAR• HEX• YOKI (attitudes)• YOVEL• ΜΕΜΦΙΣ• ΠΡΟΦΙΛ• ΥΠΟΓΕΙΑ ΡΕΥΜΑΤΑ*Στα περίπτερα του MERCH OF THE BANDS BAZAAR – (HIP-HOP edition) συμμετέχουν (με αλφαβητική σειρά) oι:• ABOVE THE HOOD• ANSER• ATHENS HOOD• BASHMENT (Records)• BLOODY HAWK• CΟMPLEX• DIE NASTY• DOG IN STYLE• EnD PRODUCTIONS• FER DE LANCE• FF.C• Hip Hop Smile Festival• INFINIK• INNERSENSE Productions Athens• IRATUS• JOKER/TWO-FACE• Joly Rojer• LOBO• LONG3• MC YINKA• MPELAFON• NEROM• NOVEL 729• Pepe Frantik• RAZASTARR• RNS• SADOMAS• SAKIN• SAPRANOV• Sektion Red clothing• SLAY ON FLEEK WEAR• SMUGGLER• Snub• SOCIAL WASTE• SOULNEK• STIXOIMA• STK• TINY JACKAL• TRAPSION• TWINSANITY• VLOSPA• ZORO & BUZZ• ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΧΕΙΜΩΝΑΣ• ΑΨΙΝΘΟΣ• ΒΕΒΗΛΟΣ• ΓΚΔ• ΕΠΙΛΕΚΤΟΙ• ΘΑΝΑΣΙΜΟΣ• ΘΥΤΗΣ• ΛΟΓΟΣ ΤΙΜΗΣ Λ.T• MΙΚΡΟΣ ΚΛΕΦΤΗΣ• MΟΝΙΜΟΣ ΚΑΤΟΙΚΟΣ• NEΚΡΟΙ ΑΠΟ ΚΟΥΝΙΑ• Νιο.στε• ΟΠΛΙΣΤΗΣ• ΠΑΡΑΞΕΝΟΣ• ΡΑΜΜΕΝΟΣ ΑΣΣΟΣ• ΣΚΙΑΧΤΡΟ• ΤΑΦ ΛΑΘΟΣ• ΤΖΑΜΑΛ• ΦΙ ΒΗΤΑ ΣΙΓΜΑ