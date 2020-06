MERCH OF THE BANDS BAZAAR: Τετάρτη 8 Ιουλίου @ Τεχνόπολις

ΑΝ CLUB PRODUCTIONS PRESENTS:

SUPPORT YOUR LOCAL BANDS

MERCH OF THE BANDS BAZAAR

(ΗΙP-HOP & ROCK EDITION)

ΤΕΤΑΡΤΗ 8 ΙΟΥΛΙΟΥ

ΤΕΧΝΟΠΟΛΗ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ

Εδώ και μήνες η δράση των μουσικών μας έχει εγκλεισθεί σε τέσσερις τοίχους, oι μελωδίες τους διαχέονται μοναχά από τα στερεοφωνικά και τις οθόνες μας και ένα αβέβαιο μέλλον απολιθώνει τις γεμάτες από δημιουργία και έμπνευση φλέβες των καλλιτεχνών μας.Mε αφορμή, τους περίεργους καιρούς που διανύουμε, αλλά και έπειτα από την τεράστια απήχηση που είχε το 1st Athens Hip-Hop Merch Of The Bands Bazaar, τον περασμένο Δεκέμβριο στο Αn Club, έφτασε η στιγμή να ανταποδώσουμε στην εγχώρια σκηνή μας!Το ΜERCH OF THE BANDS BAZAAR - (HIP-HOP & ROCK EDITION) είναι γεγονός και επιστρέφει την Τετάρτη 8 Ιουλίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων!Τ-shirts, καπέλα, φούτερ, βινύλια, Cd's, poster, κονκάρδες και άλλα πολλά από αγαπημένα Rock συγκροτήματα και Hip-Ηop καλλιτέχνες θα βρίσκονται συγκεντρωμένα στην κεντρική πλατεία της Τεχνόπολης!Mια ξεχωριστή καλοκαιρινή βόλτα, ψώνια, συναντήσεις με φίλους, συζητήσεις, φωτογραφίες με τον αγαπημένο σου καλλιτέχνη, πολύ μουσική και αρκετές εκπλήξεις σε περιμένουν, σε ένα ιδιαίτερο παζάρι που τείνει να γίνει θεσμός στους λάτρεις της Hip-Hop κουλτούρας και των φίλων της Rock σκηνής μας!ΤΕΤΑΡΤΗ 8 ΙΟΥΛΙΟΥ από τις 12:00 το πρωί έως της 11:00 το βράδυ!Είσοδος: 2e (από ΠΕΙΡΑΙΩΣ 100 & ΠΕΡΣΕΦΟΝΗΣ, Γκάζι)Fb event: https://www.facebook.com/events/3264816890217522 *Την μουσική αναλαμβάνουν οι:Marina Skoufou (OF Stixoima) & Panos Georgakopoulos (PSYCHOGRANDMAMMAS)**Στα περίπτερα του MERCH OF THE BANDS BAZAAR – (ROCK edition) συμμετέχουν οι:• VILLAGERS OF IOANNINA CITY (VIC)• 1000MODS• PLANET OF ZEUS• NIGHTSTALKER• DEUS EX MACHINA• NAXATRAS• TUBER• PUTA VOLCANO• VOID DROID• SADHUS ''The Smoking Community''• LAST RIZLA• HALF GRAMME OF SOMA• THEIR METHLAB• BONZAI• FUROR• DESERT MONKS• COYOTE’S ARROW• BAILDSA• ELECTRO VAMPIRES• CHRONOSPHERE• NO FAKE BONE• FILTHY FABRIC• FUZZ INK. Records• THE LAB Records• MANTRA Records• Out Of The Medium (Merch Brand)• MONO ΘΡΑΣ• Thirst (Underground Street-Wear)• NEW ZERO GOD• ART TELEPATHS• HEAD ON• INSECT RADIO• UPON REVIVAL• CELUTA RED• SUGAH SPANK & THE SWING SHOES• VALLETTA str PROJECT• ENTER EVENTS• MONSTERVILLE (Shopping Store)**Στα περίπτερα του MERCH OF THE BANDS BAZAAR – (HIP-HOP edition) συμμετέχουν• ΛΟΓΟΣ ΤΙΜΗΣ Λ.Τ• STIXOIMA• BLOODY HAWK• ΒΕΒΗΛΟΣ• ANSER• ZORO & BUZZ• TWINSANITY• ΤΑΦ ΛΑΘΟΣ• ΦΙ ΒΗΤΑ ΣΙΓΜΑ• LOBO• NOVEL 729• ΣΚΙΑΧΤΡΟ• ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΧΕΙΜΩΝΑΣ• INNERSENSE Productions Athens• BASHMENT Records• SOULNEK• RAZASTARR• MΟΝΙΜΟΣ ΚΑΤΟΙΚΟΣ• ΡΑΜΜΕΝΟΣ ΑΣΣΟΣ• TINY JACKAL• SADOMAS• RNS• MΙΚΡΟΣ ΚΛΕΦΤΗΣ• FER DE LANCE• VLOSPA• ΤΖΑΜΑΛ• CΟMPLEX• IRATUS• JOKER/TWO-FACE• SAKIN• Νιο.στε• Sektion Red clothing• Athens Hood• Hip Hop Smile Festival• DIE NASTY• ABOVE THE HOOD• SMUGGLER• LONG3• SAPRANOV• Pepe Frantik• Snub• ΓΚΔ• STK• ΕΠΙΛΕΚΤΟΙ• NEROM• MPELAFON• SLAYONFLEEKWEAR• SMILE FESTκαι πάρα πολλοί ακόμα καλλιτέχνες που θα ανακοινώνονται συνεχώς....*Όσα συγκροτήματα επιθυμούν να κλείσουν θέση επικοινωνούν με την Εύα Κολόμβου: eva.kolomvou@gmail.com