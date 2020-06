PRIMAL FEAR: Video για το νέο single "I Am Alive"

"Metal Commando" tracklist:

CD, 2-LP, Digital:

01. I Am Alive

02. Along Came The Devil

03. Halo

04. Hear Me Calling

05. The Lost & The Forgotten

06. My Name Is Fear

07. I Will Be Gone

08. Raise Your Fists

09. Howl Of The Banshee

10. Afterlife

11. Infinity





Bonus CD (Ltd. Edition 2-CD Digipak)

12. Rising Fear

13. Leave Me Alone

14. Second To None

15. Crucify Me









Οιπαρουσίασαν το βίντεο του singleαπο το επερχόμενο νέο τους άλμπουμ με τίτλο,που θα κυκλοφορήσει μέσω τηςστιςΣύμφωνα με τον μπασίστα, το εναρκτήριοΜέσα απο την νέα δισκογραφική δουλειά των Γερμανών power metallers έχουμε επίσης ακούσει τομέσω του επίσημου βίντεο που το συνοδεύει.