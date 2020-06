QUEEN: Η Royal Mail τους τιμάει με σειρά γραμματοσήμων

Η Royal Mail ανακοίνωσε μια σειρά 13ων γραμματοσήμων προς τιμήν των Queen. Οκτώ γραμματόσημα θα απεικονίζουν κάποια απο τα δημοφιλέστερα άλμπουμ της θρυλικής μπάντας: "Queen II" (1974), "Sheer Heart Attack" (1974), "A Night at the Opera" (1975), "News of the World" (1977), "The Game" (1980), "Greatest Hits" (1981), "The Works" (1984) και "Innuendo" (1991).