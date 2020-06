ROCK AROUND: Δέκα αγαπημένοι δίσκοι

ROCK AROUND

ΝΙΚΟΣ ΚΑΣΤΑΝΑΣ:

ΔΕΚΑ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟΙ ΔΙΣΚΟΙ





1. KING DIAMOND – Them(1988)

2. ALICE COOPER - Welcome To My Nightmare (1975)

3. SCORPIONS - Τaken By Force (1977)

4. METALLICA – And Justice For All (1988)

5. THERAPY - Troublegum (1994)

6. HELLACOPTERS - High Visibility (2000)

7. WARRIOR SOUL - Last Decade Dead Century (1990)

8. ELOY - Silent Cries and Mighty Echoes (1979)

9. LYNYRD SKYNYRD - (pronounced) Lynyrd Skynyrd (1973)

10. CLASH- London Calling (1979)

'Νίκος Καστανάς' for bbr

Πριν ξεκινήσουμε θα ήθελα να κάνω μια αναφορά σχετικά με τη δύσκολη περίοδο που διανύσαμε. Lockdown: απομόνωση και περιορισμός. Στενοχωρία. Βιώσαμε ανησυχία και φόβο. Ακούσαμε για τσιπάκια, για επιδρομές μεταναστών. Για τον Μπιλ Γκέιτς που ευθύνεται για τη δυστυχία μας. Για το νέο βιολογικό όπλο των Κινέζων και τα περιβόητα 5G. Ακούσαμε, ακούσαμε και τι δεν ακούσαμε... Αφορισμοί και γενικεύσεις χωρίς επιστημονικές ενδείξεις και χωρίς καμία λογική τεκμηρίωση.Φαίνεται ότι η συλλογική σκέψη διαφοροποιείται όλο και περισσότερο από την τυπική λογική. Και αυτό, γιατί έναν καθηγητή στο πανεπιστήμιο τον ακούν 20,30 άντε 100 άνθρωποι, ενώ τις μπούρδες στο διαδίκτυο, που γράφει η κάθε μεσαιωνική φιγούρα, τις διαβάζουν εκατοντάδες χιλιάδες. Όπως και ‘χει, για την ώρα πέρασε η μπόρα. Πέρασε η μπόρα και μπορούμε να κατεβούμε για ένα ποτό στο, αν και για την ώρα η παρουσία του γράφοντα δεν είναι εφικτή λόγω των γνωστών περιορισμών.Στο δίμηνο αυτό διάστημα της υποχρεωτικής απομόνωσης, δέχθηκα αρκετές προκλήσεις από φίλους στο facebook για να κατανομάσω δέκα δίσκους που επηρέασαν το γούστο μου στη μουσική, χωρίς καμία περιγραφή, μόνο τα εξώφυλλα και τίποτε άλλο. Αυτό, το τελευταίο, είναι αδύνατο.Χρειάζονται πολλά λόγια για να περιγράψεις κάτι τόσο σημαντικό και τόσο προσωπικό. Ευτυχώς έκανα οικονομία και δεν θα κουράσω περισσότερο. Λοιπόν, έχουμε και λέμε...(η σειρά αρίθμησης είναι τυχαία).Ο δίσκος αυτός ήρθε στα χέρια μου λίγο πριν αρχίσει το πρώτο σχολικό έτος του Γυμνασίου. Η δημιουργικότητα τουέχει σχεδόν πικάρει. Έχει μια μπαντάρα με αξιόλογους μουσικούς οι οποίοι μπορούν να εκτελέσουν με επιτυχία τις εξαιρετικές ιδέες του... Ένα concept άλμπουμ που έβγαλε μερικά από τα κλασικότερα τραγούδια του γκρουπ όπως τα, κ.α.Άλλο ένα concept άλμπουμ, αυτήν τη φορά από τον. Χωρίς ίχνος ντροπής, λέω ανοικτά ότι πρώτα γνώρισα τονκαι μετά τον. Τι να κάνω, έτσι τα ‘φερε η μοίρα... Στο άλμπουμ αυτό αναγνωρίζεται η υψηλή τέχνη, η καλλιέργεια και η ευφυΐα του. Χαρακτηριστικά που θα διατηρήσει σε όλη την καριέρα του. To άλμπουμ αυτό, είναι το πρώτο μετά τη διάλυση της μπάντας που έγραψε ιστορία από το 1969 ως το 1974. Ο frontman με το μοναδική σκηνική παρουσία, ξεκινάει την προσωπική του καριέρα με ένα από τα ομορφότερα άλμπουμ της ιστορίας. Από εκεί μέσα θα ξεχωρίσω με κόπο τακαι τοΊσως ο πλέον αγαπημένος δίσκος από αυτό το συγκρότημα. Οιξαναμμένοι, λίγο πριν σκοράρουν σε διεθνές επίπεδο και με την αγαπημένη μου line up. Οι φανταστικές συνθέσεις τουτου(ο οποίος παίζει και ευτυχώς δεν τραγουδάει) και η καταπληκτική φωνή τουεπιφέρουν απανωτά κτυπήματα. Χωρίς να υπολείπεται κάποιο τραγούδι θα ξεχωρίσω τακαι το. Με το δίσκο αυτό οιθα αλώσουν την Ιαπωνία και μετά τον κόσμο όλο!Αυτό, και το πρώτο άλμπουμ από αυτή τη λίστα, ήρθε στα χέρια μου την ίδια ημέρα (από το Jazz Rock στο Μοναστηράκι). Διπλός δίσκος, γιγαντιαία κομμάτια σε διάρκεια, τα οποία κατάφεραν να διατηρηθούν στο χρόνο. Ενδεικτικά αναφέρω τακαι. Αναφορικά με τον ήχο του μπάσου, τον αντικαταστάτη του Cliff Burton κλπ, δεν έχω να πω πολλά πράγματα. Γνώρισα ως μπασίστα τωντονκαι δεν το έψαξα περισσότερο...Είναι δισκάρα, τι άλλο να πω; Ο δίσκος που συνδέει το metal και το alternative και γίνεται το alternative metal πραγματικότητα. Κομματάρες, δυναμισμός και φοβερή παραγωγή. Προσωπικά, ορόσημο για τη μουσική της δεκαετίας του ‘90. Φανταστείτε ότι σε ένα άλμπουμ του 1994 υπάρχουν τραγούδια όπως τα... Τελειότητα!Οιυπήρξαν από τις πιο ευχάριστες εκπλήξεις που βίωσα στη ζωή μου. Όταν άκουσα για πρώτη φορά τοκατάλαβα ότι είχα να κάνω με ένα άλμπουμ πουθα αφήσει έντονα τα αποτυπώματά του. Χαρακτηριστικά μερικά από αυτά είναι τακαι το υπέρ αγαπημένοΕίναι το άλμπουμ που περιέχει τακαι. Είναι αυτό το “κάτι” που έχει οκαι φτιάχνει τραγούδια με πολιτικές ψευδαισθήσεις, κοινωνικές ευαισθησίες και παράνομες επιδιώξεις. Οιέκαναν το ντεμπούτο τους σε μια περίεργη εποχή. Αυτός είναι και ο λόγος για τον οποίο δεν έφθασαν όσο ψηλά τους άξιζε.Οιανέκαθεν μου ενέπνεαν έναν αέρα υπεροχής. Μια εντελώς διαφορετική ματιά από τονκαι την αξιόλογη παρέα του. Αυτό το progressive / spacy hard rock, που λίγοι μπορούν να κάνουν χωρίς να μας κουράσουν ακουστικά και ψυχολογικά. Από τοθα ξεχωρίσω το πολύ αγαπημένο, τοκαι τοΔεν θα μπορούσαν να είχαν κάνει καλύτερο ξεκίνημα από αυτό. Εκεί μέσα κρύβεται όλο το κιθαριστικό ροκ. Δεν μπορώ να ξεχωρίσω κάποιο τραγούδι. Ένα άλμπουμ best of για τουςκαι ένας ακρογωνιαίος λίθος της ροκ!Άλλο ένα διπλό άλμπουμ στη λίστα. Ένας δίσκος που χαίρεσαι να τον ακούς. Ένας δίσκος που συνδέει με ευκολία punk, rockabilly και reggae. Ποιο κομμάτι να ξεχωρίσεις... Με δυσκολία θα αναφέρω τη φοβερή διασκευή στοτου, τακαι τοΑυτά για την ώρα... Να είσαστε όλοι καλά και να παραμείνετε αισιόδοξοι.