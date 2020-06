SEER OF THE VOID: Κυκλοφορούν το ντεμπούτο άλμπουμ τους "Revenant". Ακούστε το ολόκληρο.

SEER OF THE VOID are









Η occult heavy τριάδα κυκλοφορεί το ντεμπούτο της, ένα σκοτεινό συνονθύλευμα σκοτεινής αισθητικής και αποκρυφιστικού doom metal.ανακοινώνει την πρώτη μεγάλη κυκλοφορία του προσεχούς φθινοπώρου, ένα δυναμικό ντεμπούτο album με προοπτικές να αφήσει το σημάδι του στον doom/occult heavy χώρο.Οι Αθηναίοιέστησαν στοένα κατάμαυρο ιστό κατηφούς και δυναμικού guttural doom, που εμπεριέχει όλα τα δομικά συστατικά των 5 δεκαετιών που το heavy metal παίζεται σε αυτόν τον πλανήτη.θα κυκλοφορήσει τοτην 01/10/2020 σε μια σειρά από limited αναλογικά format.Οιείναι μία τριμελής heavy/doom metal μπάντα από την Αθήνα. Σχηματίστηκαν τον Ιούνιο του 2019. Απαρτίζεται από τον(μπάσο, φωνή), τον(κιθάρα) και τον(ντραμς). Οι βασικές της επιρροές περιλαμβάνουν καλλιτέχνες όπως οι, οι, οικαι οιΟι τρεις μουσικοί αποκάλυψαν από πολύ νωρίς τη μουσική τους ταυτότητα, τόσο επί σκηνής όσο και στο στούντιο. Το Νοέμβριο του 2019 κυκλοφόρησαν σε ψηφιακή μορφή το πρώτο τους single με τίτλο. Η dark, horror αισθητική του βιντεοκλίπ σε συνδυασμό με τα «κοφτά» riffs και τον lo-fi ήχο χαρίζουν απλόχερα μέσα σε τέσσερα λεπτά όσα λατρεύουν οι φίλοι του doom.Το 2020 βρήκε τουςνα εμφανίζονται στο πλευρό άλλων γνωστών metal/hard rock ελληνικών συγκροτημάτων (). Εν τω μεταξύ, είχαν ήδη μπει στο στούντιο για την ηχογράφηση του πρώτου τους άλμπουμ, με τίτλο. Η μίξη και το Mastering έγιναν από τον S_FX στα Ritual Studios. Σε αυτό το άλμπουμ οιεπιστρέφουν στα βασικά συστατικά του μουσικού είδους που υπηρετούν, δίνοντας μας έναν χορταστικό δίσκο οχτώ κομματιών, γεμάτο σκοτεινή διάθεση, ένταση, heavy μπασογραμμές και growly φωνητικά.Greg Maddog – Bass / VoiceJohn Amariotakis – GuitarIlias Samartzis - Drums Debut album by the Athenian heavy doomsters Recorded by Greg Konstantaras & S_FX at Ritual Studios, Athens GR Music and lyrics by Seer Of The void Mixed and mastered by S_FX at Ritual Studios Artwork by Broue Master Visual Decay Released on October 1st via Made Of Stone Recordings on black 180gr LP, transparent deep purple 180gr LP & limited edition black cassette