THE NEXT STEP QUARTET: Κυκλοφορούν το νέο τους άλμπουμ

The Next Step Quartet

At the Zoo





LP CD digital

Την Παρασκευή 5 Ιουνίου κυκλοφορεί το νέο άλμπουμ των Next Step, «At the Zoo»

Τοπεριέχει νέα κομμάτια του καθιερωμένου jazz σχήματος, ηχογραφημένα ζωντανά στη σκηνή του. Το άλμπουμ συλλαμβάνει την ενέργεια και τον ενθουσιασμό της ζωντανής πράξης καθώς και την επικοινωνία που αναπτύσσεται ανάμεσα στους μουσικούς, παρασύροντας τον ακροατή σε ένα παιχνίδι μουσικής εξερεύνησης και περιπέτειας.Πρόκειται για το τρίτο άλμπουμ του συγκροτήματος που αποτελείται από τους Θοδωρή Κότσυφα (κιθάρα), Γιάννη Παπαδόπουλο (πιάνο), Ντίνο Μάνο (μπάσο) και Βασίλη Ποδάρα - γνωστός και ως Billy Pod (ντραμς). Τα μέλη του κουαρτέτου συναντήθηκαν κι άρχισαν να δημιουργούν μαζί, πριν από μια δεκαετία. Έκτοτε, έχουν καλλιεργήσει μια μοναδική σύνδεση μεταξύ τους και αυτό φαίνεται ξεκάθαρα στο άλμπουμ που ηχογραφήθηκε κατά τη διάρκεια 5 sold-out συναυλιών στο The Zoo, το μουσικό τους στέκι στην Αθήνα.Σε μια περίοδο που δεν υπάρχει πρόσβαση στη ζωντανή μουσική, η ηχογράφηση αυτή ανοίγει ένα παράθυρο στη μαγεία της στιγμής που συντελείται κατά τη διάρκεια μιας συναυλίας. Μέσα από τα αυλάκια του βινυλίου και του cd καταγράφεται η ενέργεια του χώρου και των μουσικών, ο ενθουσιασμός τους αλλά και μια αίσθηση ...σασπένς για το τι πρόκειται να ακολουθήσει στην επόμενη στροφή."Όταν παίζουμε μαζί, προσπαθούμε να ανακαλέσουμε την αίσθηση της πλήρους ελευθερίας που είχαμε στην προσέγγιση μας στη μουσική όταν ήμασταν νεαρότεροι. Είμαστε μία ομάδα, μία οικογένεια και αυτή η απόλυτη εμπιστοσύνη που έχουμε ο ένας στον άλλον είναι το θεμέλιο της σχέσης μας και της επικοινωνίας μας. Αυτό μας επιτρέπει να αγνοήσουμε όλα τα δεσμά και να βουτήξουμε βαθιά μέσα στη μουσική και να εξερευνήσουμε νέες περιοχές κάθε φορά." - Βασίλης Ποδαράς"Οι πιο ιδιαίτερες στιγμές, αυτές που τελικά διαλέξαμε για το άλμπουμ, είναι εκείνες κατά τα οποίες απορροφηθήκαμε τελείως από τη μουσική και από το κοινό, εκείνες που κατά τη διάρκεια τους βγήκαμε από τον εαυτό μας και ξεχάσαμε ότι ηχογραφούμε. - Ντίνος ΜάνοςΓια τους Next Step τα 6 κομμάτια του άλμπουμ γιορτάζουν τη διαδρομή του συγκροτήματος, όσα τους έφεραν ως εδώ, αλλά και όσα θα ακολουθήσουν.Το άλμπουμ κυκλοφορεί τηνταυτόχρονα σε βινύλιο και cd στα ενημερωμένα δισκοπωλεία. Την ίδια μέρα θα είναι διαθέσιμο και σε digital μορφή (streaming και download) σε Spotify, i-tunes, Apple music, Google Play, Deezer, Tidal, Qobuz και πολλές άλλες ψηφιακές πλατφόρμες.Cover Artwork & design: Carmelo ΠαπαδόπουλοςΦωτογραφίες των Next Step: Πάνος ΗλιόπουλοςΗ ηχογράφηση έγινε στο The Zoo Jazz Club στο Χαλάνδρι με μηχανικούς ήχου τους Γιώργο Καριώτη και Χρήστο Αχλαδιώτη.Μίξη: Γιώργος Καριώτης (Sierra Studios)Mastering: Γιάννης Χριστοδουλάτος - SweetspotYou Tube link: https://www.youtube.com/watch?v=nXa0-CQus7M Σκηνοθεσία και Μοντάζ βίντεο: Πάνος ΗλιόπουλοςThe Next Step Links:▶ Facebook: https://www.facebook.com/TheNextStepQuintet/ ▶ Soundcloud: https://soundcloud.com/user-693722246 ▶ Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCDbVdCdQQ9FolkE9oFXeptw ▶ Instagram: https://www.instagram.com/thenextstepquintet Puzzlemusik: ▶ e-mail: puzzlemusik@gmail.com ▶ Site: http://www.puzzlemusik.com / ▶ Soundcloud: https://soundcloud.com/puzzlemusik ▶ Facebook: https://www.facebook.com/puzzlemusik.label ▶ Twitter: https://twitter.com/puzzlemusik ▶ YouTube Channel: https://www.youtube.com/channel/UCW8ImbB46Rnx03IeopkjSow