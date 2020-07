AC/DC: Σπάνιο live video του 1981 για το "You Shook Me All Night Long"

Στο πλαίσιο των 40 χρόνων του εμβληματικού "Back in Black", οι AC/DC δίνουν στη δημοσιότητα videos που δεν έχουν δει το φως της δημοσιότητας απο την περιοδεία της προώθησης του άλμπουμ. Ένα ακόμη σπάνιο οπτικοακουστικό υλικό μπορείτε να δείτε παρακάτω στο βίντεο του "You Shook Me All Night Long" απο την εμφάνισή της θρυλικής μπάντας στο Nihon Seinenkan του Τόκιο τον Φεβρουάριο του 1981.