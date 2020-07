Οι Bon Jovi έδωσαν στη δημοσιότητα το lyric video του νέου single "Do What You Can", απο το επερχόμενο άλμπουμ "2020" που αναμένεται να κυκλοφορήσει στις 2 Οκτωβρίου μέσω Island Records.

"2020" tracklist:

"Limitless"

"Do What You Can"

"American Reckoning"

"Beautiful Drug"

"Story Of Love"

"Let It Rain"

"Lower The Flag"

"Blood In The Water"

"Brothers In Arms"

"Unbroken"