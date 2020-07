EIEN: Δείτε το νέο τους video για το κομμάτι "Down This Road"

Χωρίς να παραδοθούν στο after effect του χάους της καραντίνας, οι Αθηναίοι modern metallers EIEN μας παρουσιάζουν το επίσημο video clip του "Down This Road", από το νέο δίσκο τους "In This Game". Πρόκειται για το τρίτο κατά σειρά βίντεο από αυτό το άλμπουμ, αφού έχουν προηγηθεί δύο lyric video για τα κομμάτια "Lost in the Silence" και "Asleep".

Όταν στα τέλη του 2019 κυκλοφόρησαν το "In This Game", ήταν ολοφάνερο πως επιστρέφουν γεμάτοι ενέργεια και νέες ιδέες. Το video του "Down This Road" καθιστά ακόμα πιο σαφές το πλάνο αυτό, αφού πρόκειται για την πλήρη απεικόνιση της metal επιθετικότητας του συγκροτήματος! Πρωταγωνιστές είναι οι ίδιοι μέσα στο studio, να "τα σπάνε" παίζοντας το τέταρτο track του δίσκου σε ασπρόμαυρες αποχρώσεις και ατμόσφαιρα ηλεκτρισμένη! Στιβαρό rhythm section, δυναμικό drumming και εκρηκτικά riffs, όλα δεμένα σφιχτά από βρώμικα και distorted φωνητικά.

Τα γυρίσματα έγιναν στα Encore Studios από τον Μανώλη Παπαντώνη, ο οποίος ανέλαβε και τη σκηνοθεσία του clip. Ο χώρος και οι συνεργάτες στο Encore είναι μια σταθερά για τους EIEN, με το "In This Game" να έχει ηχογραφηθεί εκεί και στα U217 Studios, σε παραγωγή των Βλάση Κετσιλή και Άντυ Παπαχρήστου ενώ το mastering επιμελήθηκε ο Steve Lado.

Δείτε το "Down This Road" εδώ









Ακολουθήστε διαδικτυακά τους EIEN στα παρακάτω link καθώς μας ετοιμάζουν κι άλλα νέα πράγματα από τη νέα σεζόν!